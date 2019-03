Comment limiter notre consommation de plastique?

La production mondiale de déchets plastiques pourrait augmenter de 41% et la quantité accumulée dans les océans pourrait doubler d'ici 2030, c'est ce qui ressort d'un rapport alarmant du Fond mondial pour la nature (WWF).Limiter notre consommation de plastique, c'est possible!

Yonne, France

Comment lutter individuellement contre cette pollution plastique?

Il existe une manière simple, à la portée de tous, c'est de commencer par éliminer tous les objets en plastiques à usage unique : adieu cotons-tiges, sacs en plastique, pailles, couverts et vaisselle. Tout peut être remplacé par des objets, en bois, en bambou, en tissu, en verre en carton ou en inox. Des matières vraiment biodégradables ou très facilement recyclables. Les alternatives existent donc, parfois les objets à l'achat sont un peu plus chers mais comme souvent ils sont réutilisables, la somme investie n'est pas directement jeté à la poubelle, dès la première utilisation. L’élimination de ces objets à usage unique pourrait réduire de 40 % la demande de plastique d'ici 2030 selon le fond mondial pour la nature (WWF).

Que font les autorités pour lutter contre le plastique à usage unique?

L'union européenne a trouvé un accord en décembre dernier pour interdire une dizaine de produit à usage unique d'ici 2021, la directive est en cours d'adoption. On y retrouve par exemple, nos cotons-tiges, les touillettes ou encore les pailles. En France, on avait programmé cette suppression pour 2020, mais le sénat a voté un amendement en janvier pour repousser cette interdiction d'un an.

Sinon, certains pays européens ont lancé des initiatives qui fonctionnent comme La Norvège qui récupérerait 97% des bouteilles en plastique pour les recycler avec une méthode simple : la consigne. Cette consigne qui peut aller jusqu'à 25 centimes pour une bouteille. Les supermarchés ont des machines qui les récupèrent et payent en retour la consigne. Ça évite de retrouver ces bouteilles dans des décharges sauvages ou sur les plages.

comment protéger les mers et les océans?

La meilleur manière c'est de prendre le problème à la source, limiter la consommation de ces produits vite utilisés et vite jetés n'importe où. Ils se retrouvent dans nos rivières, nos fleuves puis dans la mer. 88% de la pollution plastique des océans viendrait des fleuves.

Un système de barrières flottantes pour retenir les déchets plastiques devrait être testé sur une rivière du nord de l’Italie dans les prochaines semaines.