« Comment on peut vivre avec 234 euros par mois ? » Solidaires étudiant.e.s dénonce la précarité.

Depuis vendredi dernier, et l’immolation d’un étudiant lyonnais en grande difficulté financière, les syndicats étudiants haussent la voix pour dénoncer une précarité qui touche de plus en plus de jeunes obligés de travailler la nuit pour étudier le jour.

Grenoble, France

La précarité étudiante, selon Amine Fraget, l'un des responsable de Solidaires étudiant.e.s, c’est plus que d’avoir du mal à payer ses études : « Ça va bien au-delà, ce sont des étudiants qui perdent leurs bourses, par exemple », rappelant la situation du jeune homme de 22 ans à Lyon. Des bourses qui non seulement sont « insuffisantes pour vivre », selon le porte-parole grenoblois, mais aussi dont les conditions d’obtention sont « de plus en plus restreintes et difficiles ». Amine Fraget s’insurge face au refus de la demande de bourse d’urgence de son camarade lyonnais : « Comment on ne peut pas accepter une demande d’un étudiant qui en a besoin pour survivre ? » A Grenoble, le syndicat Sud-Solidaires a chiffré à 15 000 le nombre d’étudiants qui cumulent études et travail (sur 64 000). « Ils sont obligés de concilier les deux sinon ils perdent les bourses », dénonce le porte-parole.

Les étudiants en difficultés financières se retrouvent à devoir faire des choix absurdes nous dit Amine : « Est-ce que je paie mon loyer où je mange une semaine de plus ? Est-ce que je prends les transports ou est-ce que je me soigne ? » En moyenne un boursier reçoit 234 euros par mois, « Mais comment on peut vivre avec ça ? » se désole Amine.

Et les annonces du gouvernement (suppression de la cotisation à l’assurance maladie qui représentait 217 euros à chaque rentrée par exemple) ne suffisent pas pour le syndicat. Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale a aussi annoncé que 46 millions d’euros supplémentaires seraient consacrés à la revalorisation des bourses sur critères sociaux. Pour Amine, cela revient à « mettre du scotch sur une plaie béante ». « On voudrait que le gouvernement fasse des choix forts et aille chercher de l’argent où il y en a. On a besoin de beaucoup plus d’argent », ajoute-t-il.

Amine revient ensuite sur les rassemblement qui ont eu lieu hier à Lyon, Grenoble, et dans toute la France, pour dénoncer la précarité étudiante et rendre hommage au jeune lyonnais qui reste hospitalisé dans un état très grave : « On est très contents de ces rassemblements, qui se sont organisés assez rapidement. L’écho était fort dans les villes mobilisées. »