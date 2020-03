Coronavirus : comment Pôle Emploi gère les chômeurs pendant le confinement ?

2 millions 200 mille salariés ont été mis au chômage partiel à cause du ralentissement de l'économie et du confinement. Ils s'ajoutent aux plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. Dans ce contexte, comment s'organise Pôle Emploi ?

C'est une équation difficile que doivent résoudre les services publics de Pôle Emploi face à l'augmentation soudaine du nombre de demandeurs d'emploi, conséquence de l'épidémie de Covid 19 et du confinement imposé par le gouvernement, et face au confinement d'un certain nombre de leurs agents.

2 millions 200 mille salariés en chômage partiel, dû à la fermeture des commerce et au ralentissement de l'activité économie s'ajoutent aux plus de 5 millions de demandeurs d'emploi existant avant l'épidémie de Coronavirus.

Des demandeurs d'emploi conseillés à distance

"Nous essayons de maintenir nos agences ouvertes en délivrant nos services à distance. Nous avons mis tous nos moyens, toutes nos ressources en télétravail pour que l'on puisse répondre aux sollicitations des demandeurs sur le 3949, le numéro unique d'accès à nos services, ou par l'interface pole-emploi.fr" explique Fabienne Saillant, directrice de l'agence pole emploi Daveil de Paris (75005 et 75013), invitée de France Bleu ce mardi.

Plus de la moitié des six millions de demandeurs de d'emploi se sont déjà actualisés en France à ce jour. "Dans mon agence tous les conseillers en communication étaient connectés hier pour faciliter ces actualisations et j'ai pu constater que tous les conseillers à l'emploi étaient au RV pour répondre aux questions complémentaires que les usagers avaient à nous poser" fait savoir Fabienne Saillant.

Pour respecter les mesures de confinement, Pole Emploi encourage les demandeurs à ne pas se déplacer. Le mois dernier, ce sont 600.000 personnes qui sont venus réactualiser leur statut dans les locaux de l'agence Daveil des 5è et 13è arrondissements de Paris.

Entre temps, les conseillers se sont mobilisés pour les contacter individuellement et les prévenir qu'ils pouvaient procéder à l'actualisation de leur situation en se rendant sur le site pole-emploi.fr ou via l’appli mobile « mon espace pôle emploi » ou encore en appelant le 3949. Dans certains cas, lors de situations personnelles plus complexes, des RV téléphoniques ont été proposés aux demandeurs d’emploi assure la directrice de l'agence parisienne.

Il n’y aura pas de sanction

Comme l’a dit Murielle Pénicaud, la ministre du travail, aucune sanction ne sera appliquée durant la période de confinement pour tous les demandeurs d’emploi convoqués en entretien. "Que ce soit avec un conseiller ou chez un partenaire. Toutes les convocations ont été suspendues" confirme Fabienne Saillant. Pole Emploi cherche néanmoins des alternatives : "nous sommes en train de réorganiser les RV à distance" ajoute t-elle.