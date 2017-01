Mont-de-Marsan : internet comme piste pour dynamiser le centre-ville

Et si vous achetiez directement sur Internet les produits des commerçants montois ? L'agglomération de Mont-de-Marsan lance cet hiver une vaste étude sur le commerce du centre-ville, pour relancer l'activité. L'une des principales pistes de réflexion : le numérique.

Il suffit de compter les vitrines vides dans le centre-ville montois pour comprendre que le commerce connaît quelques difficultés dans la préfecture landaise. Un constat partagé par les commerçants montois. Pour remédier à la situation, l'agglomération lance donc une grande étude pour identifier les forces et les faiblesses de l'offre commerciale, ainsi que les attentes des consommateurs landais.

"Toute l'année 2017, un cabinet d'étude va travailler, détaille Christophe Zamprogno, le directeur de l'office du tourisme et du commerce, qui pilote le projet. Ils mèneront deux enquêtes. L'une auprès des consommateurs de l'agglomération et de notre zone d'influence, pour connaître leurs attentes et leurs critiques. L'autre auprès des commerçants, pour déterminer l'impact des changements de modes de consommation sur leurs chiffres d'affaires."

"L'avenir se trouve sur internet"

Parmi ces nouveaux modes de consommation, le numérique et le e-commerce se sont installés, ces dernières années, comme des tendances durables. De nombreux commerçants montois, pourtant, continuent d'y résister et s'en tiennent à la vente en magasin.

Maria, elle, a fait le pari inverse. La jeune femme tient la boutique "Le Boudoir de Maria", en plein centre ville. Son diagnostic est implacable : "je suis persuadée que l'avenir se trouve sur internet, pas en boutique." Elle le constate au quotidien, car, dit-elle, la concurrence se fait de plus en plus rude, surtout pour les commerces indépendants qui doivent faire face aux chaînes et à leurs promotions récurrentes.

Stratégie collective

Résultat : la Montoise d'adoption a lancé son site web il y a un an, il est fonctionnel depuis environ deux mois. Elle s'occupe de tout elle-même, depuis la gestion des stocks en passant par les photos pour présenter les produits dans sa boutique en ligne. La jeune femme avoue volontiers passer beaucoup de temps sur Internet.

Tous les commerçants montois ne partagent pas cette appétence. C'est là que l'office du tourisme et du commerce intervient. "Il existe plusieurs outils et plusieurs manières d'utiliser le numérique, explique Christophe Zamprogno. En terme de communication, nous avons créé une page Facebook pour répertorier toutes les offres des commerces de l'agglomération sur les réseaux sociaux. Nous pourrions aussi développer le 'clic and collect', pour commander chez soi et retirer directement en boutique. Et pourquoi pas aussi un site marchand local et collectif ?"

Pour savoir si ces pistes de réflexion correspondent aux besoins des consommateurs landais, l'office de tourisme et de commerce espère réunir environ 1500 répondants à l'étude. Ensuite, l'agglomération se rapprochera des commerçants et leur proposera des réunions d'informations, voire des formations pour appréhender ces outils numériques. "Il s'agit de dessiner la stratégie commerciale qui s'appliquera ces prochaines années, pour redynamiser le centre-ville", conclut Christophe Zamprogno.