Comment redresser le FCG ? "Le stade des Alpes est insuffisant aujourd'hui", juge l'économiste Pierre Chaix

Comment le FCG a-t-il pu en arriver là ? Beaucoup de posent la question, après l'annonce de la relégation du club en Nationale , la 3e division du rugby français. Il manque trois millions d'euros dans les caisses du club. "Pendant longtemps Grenoble s'est appuyé sur des partenariats forts avec les entreprises du territoire, mais, depuis deux saisons, la situation est plus compliquée", explique l'économiste du sport Pierre Chaix, professeur d'économie à l'université Grenoble Alpes.

"Si on regarde le modèle économique du monde de la Pro D2 et du Top 14, la majorité des revenus vient du sponsoring et des partenariats, tout cela fait en moyenne 50% du budget des clubs", explique le spécialiste de l'économie du sport, auteur de l'ouvrage 'Le nouveau visage du rugby professionnel français - argent, succès & dérives'. "Est-ce que le FCG a su prendre le virage nécessaire après la descente en Pro D2 ? Cela reste à voir..."

L'économiste estime aussi que le stade des Alpes n'est pas adapté aux contraintes commerciales du rugby moderne. "Aujourd'hui, l'outil économique du stade des Alpes est insuffisant. Pour générer des revenus, il faut accueillir les gens avant, leur proposer des prestations après, etc...", liste l'économiste du sport. "Les capacités d'accueil pour cela ne sont pas suffisantes au stade des Alpes" pointe-t-il.