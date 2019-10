Comment rendre le département de l'Indre plus séduisant ? C'est la mission de l'agence d'attractivité

Département Indre, France

Rendre le département plus attirant : objectif de la nouvelle agence d'attractivité de l'Indre lancée le mois dernier. Elle se base sur un constat fait suite à une étude financée par le conseil départemental : les français ne connaissent pas l'Indre. "Quand vous partez en vacances, ailleurs, avec un peu de chance on vous situe avec l'Indre et Loire, on confond Châtellerault et Châteauroux... On n'a pas d'image, il convient de nous en constituer une" explique Christophe Dupas, le directeur de cette jeune agence. "Notre mission c'est donc d'entreprendre des actions parce qu'on une baisse de la démographie importante, des problématiques de recrutement pour les entreprises et un manque de professionnels de santé."

Le principal problème de l'Indre, c'est qu'on n'a pas d'image

Christopher Dupas nous présente cette agence d'attractivité de l'Indre Copier

Pour lui, le salut passe aussi par les indriens eux-mêmes, qui doivent être fiers et être des ambassadeurs de leur département. "Ceux qui sont là depuis moins de 10 ans sont extrêmement fiers et heureux d'être ici, les indriens de souche n'osent pas le dire."