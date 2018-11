Comment les prix des carburants sont-ils fixés ?

Yonne, France

La fronde s'organise contre les prix des carburants : les manifestations des "gilets jaunes" sont prévues partout en France samedi 17 novembre, contre les prix jugés trop élevés à la pompe. Le gouvernement assume l'augmentation des taxes pour lutter contre le réchauffement climatique, mais explique aussi que cette augmentation n'est pas due qu'à ces taxes.*

Comment les prix sont-ils fixés ?

Il y a trois aspects, sur un le prix d'un litre de carburant :

Le prix du pétrole brut , et le coût du raffinage : environ 30%

, et le coût du raffinage : environ 30% Les taxes (TICPE, TVA...) : environ 60%

(TICPE, TVA...) : environ 60% Le transport, la distribution, la gestion des stations-services : environ 10%

Sur un litre de carburant, la marge nette d'un distributeur se situe entre 0,5 et 1 centime. Les taxes sur le carburant devraient rapporter près de 34 milliards d'euros à l'Etat en 2018, 4 milliards de plus l'an prochain puisqu'elles vont de nouveau augmenter : plus 3 centimes sur le litre d'essence, et plus 6 centimes sur le gasoil.

A quoi l'augmentation est-elle due : aux taxes, ou au prix du baril ?

Et bien, c'est les deux. Pour faire simple : il y a un an, le litre de gazole coûtait 1,23€ en moyenne. Aujourd'hui, c'est 1,52€, soit 29 centimes d'augmentation sur un an. Sur ces 29 centimes, près de 8 centimes sont dus à l'augmentation des taxes du 1er janvier 2018, soit environ 25%.

"Le prix des carburants, c'est pas bibi", expliquait Emmanuel Macron, avant d'expliquer que les trois quarts de l'augmentation des carburants était due aux cours mondiaux du prix du pétrole. Ce qui est vrai : la flambée du prix du baril sur un an a largement fait monter les prix à la pompe. S'il a baissé au mois d'octobre, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a prévenu : "les prix du pétrole resteront élevés dans les années qui viennent".

La France est-elle le pays qui taxe le plus en Europe ?

Non, ça c'est faux, même si elle fait partie du peloton tête. Déjà, il faut savoir que dans tous les pays d'Europe, les taxes représentent au moins la moitié du prix du litre de carburant. La France est 8e au classement des pays qui taxent le plus dans l'Union, et 4e pays où le gasoil est le plus cher.

En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport au niveau de vie, les conducteurs français ne sont pas mal lotis. En France, faire un plein de 50 litres correspond à 4% du salaire médian. A titre de comparaison, en Bulgarie, un plein, c'est presque 18% du salaire médian.