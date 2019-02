Comment sortir du surendettement ?

Yonne, France

Pour sortir du surendettement, il y a d'abord la solution préventive, du type "monsieur le banquier, je viens de divorcer, j'ai perdu mon chat et j'attends des triplés". Expliquer vos difficultés à vos créanciers est la meilleurs entrée en matière pour négocier un étalement de vos dettes. Il existe aussi une solution plus risquée, le rachat de crédit qui rallonge le paiement mais aggrave la dette. Cela vous évite d'être interdit bancaire, mais peut vite se transformer en mauvaise solution.

La véritable solution : déposer un dossier à la Banque de France auprès de la commission de surendettement. C'est cette commission qui établira un plan de remboursement avec les créanciers. Soit vous arrivez à négocier un plan conventionnel, soit la commission impose des mesures et cela peut être douloureux pour tout le monde.

Pourquoi certains dossiers de surendettement sont-ils refusés ?

Parce que certains particuliers tentent de faire effacer une partie de leurs dettes professionnelles, or ces dettes-là doivent être assumées devant le tribunal de commerce. Et puis certains ne sont pas de bonne foi et cachent par exemple des revenus ou ont organisé leur insolvabilité.

Peut-on arrêter de payer son loyer lorsqu'on est en procédure de surendettement ?

Non, certainement pas. Vous devez continuer à assumer vos charges courantes (loyer, les factures d'électricité, de téléphone) et ne plus souscrire de nouveau crédit. En revanche, vous cessez temporairement de payer vos dettes. La loi impose qu'on vous laisse un minimum pour vivre équivalent au RSA, environ 500 euros par mois, majoré en fonction du nombre de personnes à charge.

Peut-on demander l'effacement de ses dettes ?

On peut parvenir à l'effacement d'une partie ses dettes, une fois arrivé au bout d'un plan de remboursement. Sept ans maximum quand il n'y a pas de bien immobilier, c'est beaucoup plus long sinon. Dans ce cas, le solde des dettes peut être effacé mais ce n'est pas systématique. L'autre cas, c'est lorsqu'une personne n'a aucun moyen de régler ses dettes et pas de possibilité de revenus à l'avenir, en raison de son âge ou de son état de santé par exemple. Le patrimoine est alors vendu et le solde des dettes est effacé.

L'Yonne est très touchée par le surendettement

L'Yonne fait partie des douze départements français où les gens sont les plus surendettés. 1.350 personnes sont considérées comme surendettées soit plus de quatre personnes sur mille. C'est 45% plus élevé que la moyenne nationale. Contrairement à il y a quelques années, ce ne sont plus les crédits à la consommation qui sont principalement en cause, mais les charges courantes et le coût de l'immobilier.