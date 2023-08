Comment trouver un logement étudiant à La Rochelle ? Le mode d'emploi

Des appartements aux loyers trop élevés, à louer uniquement de septembre à mai, éloignés du lieu d'étude… Sur les sites de locations immobilières, les quelques annonces situées à La Rochelle ne rentrent pas toujours dans les critères des étudiants. Comment loger plus de 9.000 élèves dans une ville où la location touristique règne ? Une problématique à laquelle on cherche des solutions, que ça soit dans les bureaux de l'Agglomération rochelaise ou dans ceux de l'Université de la ville. "L'objectif, c'est qu'aucun étudiant ne dorme à la rue à la rentrée", affirme Vincent Demester, vice président de l'Agglomération de La Rochelle, en charge de l'enseignement supérieur et de l'université.

Des recherches parfois longues

Dans les rues de La Rochelle, nombreuses sont les boîtes à clés installées aux entrées d'immeubles ou carrément au mobilier urbain. Destinées à la location touristique, elles témoignent de la prolifération de ces logements. Par exemple, "à La Rochelle et dans ses environs, il y a plus de 6.000 logements Airbnb, si on en prend seulement 10% ça nous ferait 600 logements, ce qui représente quand même trois résidences universitaires", affirme Vincent Demester. En comparaison, en ce moment sur le site de location SeLoger.com seulement 13 annonces sont disponibles à la location.

"Un loyer à plus de 600 euros c'est inimaginable alors que je suis alternante, je n'ose même pas penser à ce que se disent les étudiants en voyant ça." Océane a 24 ans, ça fait plus d'un mois qu'elle cherche désespérément un appartement. Une école, une entreprise, un salaire, des garants, son dossier est complet, voire parfait. Pourtant, aucun propriétaire ne lui a accordé une visite. "Le second point noir c'est que les appartements sont disponibles de septembre à mai, sauf que l'été prochain je serai ici", poursuit la future alternante de l'EIGSI.

Des solutions d'urgence

Conscients de la gravité de la situation, les élus de l'Agglomération de La Rochelle mettent en place des dispositifs d'urgence. "A la rentrée, un jeune sans logement pourra prendre contact avec son école. Il sera orienté vers le CCAS de La Rochelle. Eux évalueront sa situation et trouveront une chambre pour la nuit, pour la semaine, ou plus… en tout cas le temps qu'on lui trouve un logement plus stable", explique le vice-président de l'Agglomération de La Rochelle. En tout, 30 lits sont bloqués, "l'année dernière on en avait 50 mais seulement 30 ont été utilisés alors on a décidé de réduire la jauge".

A La Rochelle Université, deux dispositifs similaires ont été pensés. Huit lits ont d'abord été préréservés à l'auberge de jeunesse de la ville, "des logements pris en charge à raison de deux fois deux semaines", détaille Jean-Marc Ogier, président de La Rochelle Université. Ensuite, 17 chambres en colocation ont été réservées à la Résidence Club LaFayette, "cette fois-ci, les étudiants auront à payer 200 euros par mois, toujours sur une période de deux fois 15 jours", poursuit Jean-Marc Ogier.

Si ces logements ne sont que temporaires c'est pour une raison : chacun garde espoir que la situation s'apaise d'ici la fin du mois de septembre. "Une fois que la saison touristique se termine, les étudiants retrouvent des logements", explique le président de La Rochelle Université.