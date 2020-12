Comment un colis de noël peut redonner le sourire à nos aînés ?

C'est une distribution exceptionnelle jusqu'au 20 décembre "du fait que l'on a dû annuler tous nos moments conviviaux avec nos aînés comme les repas et les goûters de noël donc on s'est dit qu'une petite distribution de noël c'est sympathique" précise Valérie Varenne, adjointe aux solidarités à la mairie de Cherbourg-en Cotentin et vice-présidente du CCAS. C'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des personnes isolées et en situation de précarité. "Ils attendent un échange physique et de pouvoir discuter tout en respectant les gestes barrières car ils sont fragiles. Les séniors subissent le confinement. Pour eux c'est très difficile de ne plus avoir de liens sociaux." Le colis est composé de produits locaux : des caramels d’Isigny en passant par des terrines de poisson et autres...Pour le plus grand bonheur de Margaux, une petite mamie d'Octeville ravie de recevoir un colis de noël : "ça fait plaisir. C'est très gentil. C'est pas facile en ce moment c'est très dur on ne peut rien faire pas bouger. Heureusement qu'ils ne nous ont pas interdit de passer noël en famille car cela aurait été encore plus dur."

Distribution des colis de noël aux aînés sur Octeville © Radio France - Katia Lautrou

La distribution est assuré par des agents, élus et ambassadeurs de proximité mais aussi des jeunes de 15 à 25 ans dans le cadre du dispositif C Citoyen, ils recevront 15 € en chèque Cadhoc par demi-journée de volontariat réalisée. Les jeunes intéressés par la distribution peuvent se renseigner sur le site de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin.