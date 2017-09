Comment une PME regarde la mobilisation contre la réforme du Code du Travail

Deuxième journée d'action aujourd'hui contre la réforme du Code du Travail. Comment cette mobilisation est-elle perçue dans une PME sans syndicat ? Reportage au sein de Signarama, qui emploie 18 salariés à Orléans. Très loin des discours nationaux des syndicats et du Medef.

Signarama est installée depuis avril dernier dans la Zone des Montées à Orléans, mais l'entreprise existe en fait depuis 1966, elle s'appelait alors Publi Relief à Montargis, puis à Chécy. Spécialisée dans la communication visuelle et signalétique pour les professionnels, elle conçoit, fabrique et pose des enseignes, notamment pour les boulangeries Banette et les agences Stéphane Plazza immobilier. Elle compte aujourd'hui 18 salariés.

Ici, il n'y a pas de syndicat. Pas de délégué du personnel, non plus, depuis 8 ans, faute de candidat. Autant dire que la journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail paraît très, très loin des préoccupations. Philippe Bailly, 54 ans, technicien d'atelier, "ne se sent sincèrement pas concerné par ce mouvement". Sceptique sur la stratégie du "bloquer pour bloquer", il ne pense pas non plus que cette réforme changera quoi que ce soit au sein de son entreprise. Témoignage à écouter ici :

"Des aménagements sont déjà possibles sans syndicat dans les PME" - Philippe Bailly, technicien d'atelier Copier

De son côté, Jacques Letourneau, 55 ans, est directeur de l'entreprise depuis 1991 - à cette époque, il y avait seulement 3 salariés. Aujourd'hui, il ne supporte pas le discours de certains syndicalistes présentant le patron comme l'ennemi inévitable des salariés. Il reconnaît, néanmoins, que le dialogue social n'est pas toujours facile, dans la pratique, faute de temps mais aussi de volontaire. Interview à écouter ici :