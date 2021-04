Comment va se dérouler la manifestation du 1er mai 2021 à Dijon ?

À Dijon, le 1er mai 2021 ne ressemblera pas à celui de 2020, puisque les manifestations n'avaient pas pu avoir lieu à cause du confinement. Cette année, les occupants du théâtre seront en tête de cortège. Les collectifs féministes et des Jardins de l'Engrenage seront aussi de la partie.

Le 1er mai, ce n'est pas que le muguet, c'est aussi et surtout la Fête du travail - ou la Journée internationale des travailleurs. Avec le confinement strict, le 1er mai 2020 n'avait pas rassemblé les foules habituelles dans les manifestations. L'ambiance est différente un an plus tard. En Côte-d'Or, à Dijon, une intersyndicale (CGT/FO/FSU/Solidaires/UNEF/UNL) appelle à un rassemblement à 10 heures samedi, Place Wilson. Manifestation prévue à la même heure à Montbard, Place Gambetta.

Théo Contis, co-secrétaire du syndicat Solidaires en Côte-d'Or, espère une mobilisation massive après le 1er mai en berne de 2020 Copier

Quel parcours ?

Selon nos informations, il reste quelques ajustements à trouver quant au parcours de la manifestation, déclarée en Préfecture. L'intersyndicale souhaite se rendre de la Place Wilson à la Place du théâtre. Jeudi 29 avril 2021 au soir, ce parcours n'était pas encore totalement validé. Une réunion doit avoir lieu entre la Préfecture et les syndicats ce vendredi pour préciser et affiner le parcours, mais la manifestation aura bien lieu.

Avec ou sans musique ?

C'était l'une des inquiétudes des syndicats. Y aura-t-il de la musique dans le cortège, alors qu'un arrêté a été pris au début du mois d'avril sur l'interdiction de la "musique amplifiée", qui est, selon Préfecture, "propice à des attroupements incompatibles avec le respect des gestes barrières, notamment lorsqu’elle s’accompagne de consommation d’alcool" ?

La réponse est : oui, il y aura de la musique samedi, mais à certaines conditions. "Il y aura une tolérance pour le 1er mai", indique la Préfecture de Côte-d'Or, contactée par France Bleu Bourgogne. "Les camions (qui diffusent le son, ndlr) sont autorisés pour faciliter les prises de parole. La musique est tolérée, à condition et à charge des organisateurs que la diffusion de la musique ne génère pas d'attroupements autour des camions".

Les occupants du théâtre en tête de cortège

Nouveauté pour ce 1er mai 2021, ce ne sera pas un syndicat en tête de cortège. Cet "honneur" sera laissé aux occupants du Grand théâtre, en place au sein des lieux depuis le 13 mars, pour protester contre la réforme de l'assurance-chômage, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain.

à lire aussi Dijon : les intermittents du spectacle tiennent bon au Grand Théâtre

Alexis, occupant du Grand théâtre, veut porter les revendications sur la réforme de l'assurance-chômage Copier

à lire aussi Assurance chômage : 200 personnes défilent à Dijon contre la réforme

D'autres collectifs, en plus des syndicats

Un 1er mai aux airs de la fameuse "convergence des luttes"? En plus des syndicats et des occupants du théâtre, on devrait retrouver dans le cortège le collectif des Jardins de l'Engrenage, une semaine après les tensions entre forces de l'ordre et militants.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Collectif 25 novembre appelle également à un "cortège féministe". "La journée du 1er mai nous appartient à tou·te·s, travailleur·euse·s, chômeur·euse·s, étudiant·e·s, stagiaires, apprenti·e·s, etc. Rejoins le cortège féministe si tu veux marcher en bonne compagnie !", écrit le collectif.