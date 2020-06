Comment vont se dérouler les contrôles de chômage partiel ?

La ministre du Travail annonce 50.000 contrôles d'ici la fin de l'été pour vérifier que les entreprises n'abusent pas du dispositif de chômage partiel, mis en place par le gouvernement pour leur permettre de passer le cap du confinement. "Les contrôles se déroulent tout au long de l'instruction des dossiers mais nous engageons un plan de contrôle cette semaine et qui va s'étaler jusqu'à l'été", précise Marie-Laurence Guillaume, responsable de la DIRRECTE, la direction de l'Emploi dans le Finistère.

_"_Il y a des contrôles sur les dossiers, sur pièces, puis on engage un dialogue avec l'entreprise. En fonction des réponses, on peut être amené à se déplacer. Certaines entreprises peuvent s'être trompées, d'autres peuvent avoir oublié sciemment des informations (en tentant de majorer les aides) et donc il y a des enquêtes pluridisciplinaires."

Épluchage de dossiers, questionnement des salariés, traçage des adresses IP...

Mais cela peut aussi aller plus loin : "On peut être amené à questionner des salariés en se rendant dans des entreprises. Pour le télétravail, sans donner tous les détails, on peut être amené à lever des protections de données. Avec le traçage des adresses IP ou des adresses de connexion."

L’État veut contrôler si en cas d'erreur, les entreprises sont de bonne foi : "L'employeur doit apprécier s'il faut ou pas continuer le chômage partiel. Les demandes non-utiles, on les appréciera en fonction des rémunérations servies aux salariés. Donc on va contrôler finement par exemple les bulletins de salaire."

Amendes et prison avec sursis

Et attention, les contrevenants peuvent le payer cher : "Il y a des sanctions d'ordre administratives (retrait de la demande du chômage partiel), il peut aussi y avoir une interdiction de demande d'aides publiques, mais il peut aussi y avoir des réponses pénales avec de la _prison avec sursis_."