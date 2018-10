Guéret, France

Avoir des rideaux métalliques ou encore mettre des vitrages renforcés... Sur un écran, les conseils défilent. Une solution a attiré l'attention de Julie. C'est la vidéo surveillance. "J'ai beaucoup appris. Il est important de poser les caméras à des endroits bien stratégiques." Julie travaille dans l'évènementiel. Elle a déjà eu quelques soucis avec sa salle à Sainte-Feyre. "Par exemple, on a déjà eu des guetteurs ou des personnes qui viennent plus ou moins repérer. Des fois ça peut être aussi des gens de passage, pas forcément des gens d'ici", précise Julie.

Tout n'est pas si calme en Creuse

C'est justement pour ces raisons qu'il vaut mieux avoir un bon système de protection, adapté à son activité. "Un magasin qui vend des produits alimentaires n'a pas la même sécurisation à avoir qu'un magasin qui va vendre du tabac et de l'alcool, explique l'adjudant Jean-François Lacherade, le référent Sûreté des gendarmes de la Creuse. On a des tabacs par exemple qui ne sont pas équipés. Les gens ont parfois l'impression qu'en Creuse, il n'y aura pas de problème."

Mais on n'est jamais à l'abri du risque. Cette année par exemple, un bureau de tabac de Peyrat-La-Nonière s'est fait braqué deux fois en deux mois. Alors pour éviter cela, les gendarmes peuvent venir dans votre boutique et faire un diagnostic de sécurité. C'est gratuit. Et visiblement ça fonctionne: "J'ai des exemples, dit l'adjudant Jean-François Lacherade, notamment à Aubusson. Un commerce de lingerie s'était fait cambriolé. On a travaillé ensemble, on a mis la vidéo. Un mois et demi après, on a identifié l'auteur d'une escroquerie à la carte bleue."

Alors si vous êtes commerçant, n'hésitez plus! Vous éviterez comme ça bien des tracas. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le groupement de gendarmerie de la Creuse à Guéret au 05.55.51.50.00.