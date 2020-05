Commerçants sur les marchés de Bretagne, ils réclament le droit de travailler à nouveau

Un peu d'animation au marché de Pont-l'Abbé, ce matin. Une cinquantaine de commerçants non sédentaires et non alimentaires se sont rassemblés devant la place de la République, à l'aube, pour demander le droit de vendre leurs marchandises, ce qui est toujours interdit malgré le déconfinement.