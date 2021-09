Commerce à Dijon : la braderie de rentrée est de retour jusqu'à dimanche

Le grand retour ce vendredi de la "braderie de rentrée" organisée par Shop in Dijon, la fédération de commerçants et artisans de centre-ville ! Une centaine de commerçants sont attendus et près de 120 000 clients espérés durant trois jours.

L'évènement commercial du week-end c'est la traditionnelle braderie de rentrée de ce vendredi 3 à ce dimanche 5 septembre. Largement perturbée par le Covid-19 l'an passé, cette année les organisateurs attendent 70 exposants sédentaires et à partir de samedi 50 camelots de toute la France pour un déballage de produits déstockés. En 2019 cette braderie de rentrée avait attirée 120 000 visiteurs sur deux jours, Shop in Dijon, espère faire aussi bien.

Denis Favier, président de Shop In Dijon, déplore un centre-ville déserté par les clients chaque samedi © Radio France - Jacky Page

Pour une meilleure circulation du public vous trouverez des commerçants de la place Darcy à la place de la République. Par ailleurs, pour déjouer les mauvais tour du coronavirus, rue de la Liberté des îlots commerciaux ont été créés. Denis Favier, président de Shop in Dijon explique avoir mis au point ce dispositif en lien étroit avec les autorités locales.

Le pass sanitaire ne sera pas exigé

"C'était la condition quand on a travaillé avec la ville et la préfecture. Donc toute la place Darcy sera occupée puis rue de la Liberté vous trouverez des îlots d'une vingtaine de mètres chacun dispatchés jusqu'à la rue du Bourg". Conséquence les flux de clients seront plus étirés qu'en temps ordinaire et plus besoin d'imposer le pass sanitaire à la clientèle. En revanche le port du masque, lui, est obligatoire sur l'ensemble des zones commerciales.

Denis Favier, président de Shop in Dijon a travaillé en concertation avec la mairie et la préfecture pour tenter de mettre sur pied des conditions de sécurités optimales. Copier

Au rayon nouveauté cette année, par exemple, une zone consacrée aux "Nouvelles Énergies" place de la République où l'on va vous présenter des voitures électriques, des deux roues électriques, des bornes de recharge et autres panneaux photovoltaïques. Tandis que place Grangier se tient la "Cantine de la Braderie", des restaurateurs de la place et des rues adjacentes proposent des œufs en meurettes, des salades à composer, des flammekueches que les clients pourront déguster sur des terrasses éphémères installées autour de cette place de centre-ville. Attention : à cet endroit là, pour vous restaurer, vous devrez produire votre pass sanitaire.

Edwige, une commerçante tient un magasin de prêt à porter en centre-ville, elle assure que les produits vendus sont des produits de qualité. "Pas de rossignols chez nous !" dit-elle en somme. Copier

Des chèques cadeaux à gagner

Et avant le retour des camelots ce samedi, ce vendredi est une journée consacrée aux commerçants "sédentaires" avec une opération visant à les soutenir qui est renouvelée. Comme en 2020, lors de la "braderie masquée", ce vendredi et uniquement ce vendredi, "plus vous achèterez" explique Shop in Dijon, "plus vous gagnerez de chèques cadeaux" (de 10 et 50 euros) à dépenser chez les commerçants adhérents à la fédération. Et comme d'habitude, l'opération "j'ai le ticket avec mon commerçant" permettra durant trois jours à chaque consommateur de se faire rembourser deux heures de stationnement sur présentation des justificatifs.

La braderie c'est de 9h à 19h jusqu'à dimanche !