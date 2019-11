Commerce à Rennes : Sur quelle planète acheter pour Noël ?

Pour lutter contre les achats sur Internet et favoriser les achats physiques en magasin, les commerçants rennais lancent une campagne de communication, à un mois des fêtes de fin d'année.

Cette campagne est un peu provoc'

Alors qu'ils abordent pour beaucoup la période la plus importante de l'année, les commerçants de Rennes, regroupés au sein du Carré Rennais, font passer les acheteurs en ligne pour des extraterrestres dans une campagne de communication. L'idée est "d'interpeller, pour une prise de conscience des consommateurs face à leur comportements d'achat", explique Alix Lequime, la directrice du Carré Rennais qui regroupe 350 commerçants.

Avec ses 1.900 commerces, le centre-ville de Rennes est le premier pôle commercial de Bretagne et Noël y est évidemment une période très importante. Selon les secteurs d'activité, la période représente en moyenne 10-20% du chiffre d'affaires par exemple dans l'habillement, "jusqu'à 55% pour un chocolatier", selon Alix Lequime.

Ouverture deux dimanches de décembre

Cette année, les deux dimanches de fin d'année durant lesquels les commerces sont autorisés à ouvrir, sont les 15 et 22 décembre. Par ailleurs, les bus et métros seront gratuits les samedis 7 et 14 décembre.

Les illuminations de la ville de Rennes (4,5km de guirlandes) sont lancées ce samedi à 18h depuis la place de l'Hôtel de ville.