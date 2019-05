Commerce : l'agglomération d'Évreux met un demi-million d'euros sur la table

L'agglomération Évreux Portes de Normandie vient de voter un budget de 524.000 euros pour son plan de dynamisation commerciale. L'objectif affiché est de revitaliser les centres villes et centre-bourgs qui sont en souffrance, avec, à la clé, des aides pour les commerçants et les communes.

Évreux, France

Ce plan de dynamisation commerciale s'adresse au 74 communes d’Évreux Portes de Normandie, "une façon", explique Stéphanie Auger, l'élue en charge du dossier, "de s'adapter à un contexte un peu difficile pour les commerçants en mettant en place des actions en leur faveur". En effet, depuis le 1er janvier 2019, la compétence commerce a été transférée des communes aux agglomérations. Évreux Portes de Normandie en a profité pour remettre à plat les dispositifs d'aide déjà existants et en créer de nouveaux.

Un geste commercial pour les commerçants

Les commerçants pourront recevoir une subvention équivalente à 50% de la CFE 2018, la contribution foncière des entreprises. "Le but, c'est de favoriser le commerce de proximité" explique Stéphanie Auger, "c'est pourquoi nous avons volontairement exclu toutes les surfaces supérieures à 300 mètres carrés et celles qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires", ajoute la vice-présidente en charge de l'attractivité économique et du commerce à Évreux Porte de Normandie. L'agglomération a ouvert une plateforme pour recueillir les dossiers des candidats. 600 commerçants devraient bénéficier de ce dispositif pour lequel 300.000 euros ont été budgétés. Une opération séduction des commerçants à moins d'un an des élections municipales ? L'élue réfute : "en ce moment, le sujet, pour les commerçants, c'est les impôts et la taxation. EPN portera cette perte financière" explique Stéphanie Auger, qui estime que, dans le cadre du débat actuel, ce dispositif est une façon de répondre aux préoccupations des commerçants sur leurs charges.

Cette mesure a été présentée aux commerçants de Saint-Sébastien-de-Morsent, le lundi 6 mai 2019. Dans cette commune de 5600 habitants, Anthony Dourdet a ouvert il y a un an, avec sa femme Audrey, la brûlerie de Saint Sé. Il n'est pas concerné par cette mesure, puisqu'il paiera la CFE pour la première fois cette année. Mais le trentenaire salue l'initiative de ce plan de dynamisation commerciale, notamment pour l'accompagnement qu'il propose :

Quand on monte un commerce, il n'y a pas grand chose pour nous aider. L’État ne nous aide pas, alors ce que fait Évreux Portes de Normandie, on prend" - Anthony Dourdet, commerçant

Le jeune entrepreneur est enthousiaste, mais "chez mes collègues", dit-il, "il y a une certaine lassitude. Tant que ce n'est pas sur le compte bancaire, ils restent prudents". Stéphanie Auger se veut rassurante en expliquant que la subvention sera versée au moment où les commerçants paieront leur CFE 2019.

Des aides pour les communes de moins de 3000 habitants

Il manque des commerces du côté d’Ézy-sur-Eure et plus globalement dans le sud-est de l'agglomération. De plus, dans les territoires ruraux, la transmission d'entreprise est parfois difficile :

On peut aider les mairies à acheter le fonds de commerce quand c'est le dernier du village" - Stéphanie Auger

Évreux Portes de Normandie, la chambre des métiers de l'artisanat et la chambre de commerce et d'industrie travaillent de concert mais "il ne s'agit pas de mettre une boulangerie ou une boucherie dans tous les villages" argumente l'élue. Des études seront réalisées pour identifier les besoins et évaluer les projets. La collectivité prendra d'ailleurs à sa charge 50% du coût de cette étude d'opportunité.

La moitié du loyer payée

EPN veut également soutenir l'implantation de nouveaux commerces, à la campagne comme en ville. Dans les centre-bourgs et dans les quartiers prioritaires de la ville, 50% du loyer seront pris en charge par l'agglomération, dans la limite de 500 euros. Pour bénéficier de cette aide, le futur commerçant doit proposer un projet innovant ou répondant à un besoin. Un jury se réunira pour examiner les dossiers des porteurs de projets, "il faut que ce soit une plus-value pour le centre-bourg ou le quartier" ajoute Stéphanie Auger.

L'enseigne "Cuisine et vous" à Évreux a été une des premières boutiques-test de France. © Radio France - Laurent Philippot

Après l'implantation d'une boutique-test place du grand carrefour à Évreux, une nouvelle boutique-test sera créée, probablement dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Ce plan de dynamisation commerciale sera présenté à tous les commerçants de l'agglomération dans les semaines à venir.