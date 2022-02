Commerce : Le Mans souhaite attirer de nouvelles enseignes en centre-ville

Il veut rendre plus attractif le centre ville du Mans et changer son image. Harold Lemaitre est le nouveau city manager de la capitale sarthoise. Employé par l'office de commerce et de l'artisanat du Mans, il a pour mission d'attirer de nouvelles enseignes en coeur de ville.

France Bleu Maine : Manageur de centre ville, c'est un poste qui n'est pas forcément connu du grand public. Quelle est votre rôle ?

Harold Lemaître : Manageur de centre ville, ç'est d'abord faire le lien entre tous les partenaires privés et publics (ville, conseil régional, conseil départemental, chambre de commerce et d'industrie...), les commerçants, les utilisateurs du centre ville et les clients. A partir de là, nous mettons des outils en place pour voir tout ce qui va, tout ce qui ne va pas.

En 2017, une étude auprès des commerçants du centre ville montrait que 67 % d'entre eux avaient une mauvaise image du centre-ville ? Est-ce que cela a changé depuis ?

Déjà, cette étude remonte à 2017. Depuis le centre ville s'est transformé avec des travaux dans le quartier Saint-Nicolas. On a aussi de nombreux commerces qui ouvrent à nouveau. Mais, il y a encore du travail à faire de ce côté là.

Quels sont les commerces qui manquent au Mans par rapport aux villes voisines ?

Quand on se compare avec les autres villes assez proches, il n'y a pas tant de différences. Elles vont avoir certaines enseignes que nous, on n'a pas. Mais la réciproque est vraie aussi. On va se concentrer sur quelques locomotives qui, aujourd'hui, sont pas présentes. On peut en citer quelques unes des grosses marques, des boutiques Nespresso, des boutiques de prêt à porter un peu plus premium, des groupes comme Sandro, Maje, Claudie Pierlot et des magasins de décoration-bazar. On souhait aussi à installer plus de galerie d'Art.

Comment faire pour les attirer ?

On a un petit problème, c'est la taille des cellules commerciales. Elles sont relativement petites et souvent, ces enseignes-là ont des cahiers des charges très précis avec des surfaces à respecter.

Difficile d'agrandir les murs !

On ne va pas pouvoir les agrandir mai il y a parfois des remembrements. Ça s'est vu récemment rue de Bolton. Un magasin qui a doublé sa surface, donc ça peut se faire ponctuellement. Après, il y a encore d'autres pistes. Il y a un roulement naturel. Il y a des cellules qui se libèrent. Il faut essayer d'être au courant des cellules disponibles et de les proposer au bon moment. Tout en prospectant ces grandes marques pour les convaincre de venir au Mans.

Quel est l'objectif ? Donner une image du centre-ville un peu plus jeune, un peu plus huppée ?

Le but, c'est vraiment de se créer une image tout à fait, de se créer une identité centre-ville. Et puis, le but, c'est aussi de satisfaire à tout type de clientèle, c'est à dire des plus jeunes, des plus âgés, des gens qui ont des contraintes de déplacement, des locaux et des gens qui réside dans le centre ville. C'est vraiment de satisfaire tout le monde.

A propos de contraintes de déplacement. Ce qui fait beaucoup râler, c'est le stationnement, les places de parking en centre ville. Selon vous, l'accessibilité au centre ville est-elle compliquée ?

On n'a pas d'étude vraiment qui démontre cela. Après, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On a énormément de parking souterrains sur le centre ville, une dizaine quand même. En terme de stationnement, on a quand même beaucoup de solutions. Il y a des offres commerciales qui sont faites. Le soir, par exemple, vous avez un parking à 1 euro toute la soirée. Les gens n'en n'ont pas forcément connaissance. Après, je les invite à aller sur le site de Cénovia. De notre côté, on verra si on peut faire des actions. Il n'y aura pas de gratuité, ça, c'est sûr. Peut être essayer de subventionner des tickets de stationnement pour des gens qui achèteraient chez des commerçants adhérents.

Concernant la rue Nationale, beaucoup de commerçants se plaignent du mauvais état de la voirie et des trottoirs. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour eux ?

Alors là, il faudrait poser la question aux élus directement en charge de l'urbanisme et de la voirie. Je n'ai pas la réponse là dessus. Je sais que récemment, il y a eu des gros travaux de réseaux qui ont été faits sur le haut de la rue Nationale. Donc forcément, ça a encore dégradé un peu plus la voirie. C'est une rue historique. Forcément, il y a des bâtiments qui sont anciens et aussi on a des propriétaires privés qui n'ont pas forcément toujours fait aussi des travaux de rénovation. Donc, il y a la voirie, c'est un sujet. Et après, il y a aussi les propriétaires qui, pour X ou avec raison, n'ont pas forcément plus pour entretenir les locaux. Et on l'a vu dans le bas de la rue Nationale. Certains locaux aussi, qui tombent un petit peu en friche.

