Commerce : les drive piétons se multiplient dans le centre d'Orléans

Leclerc avait été le premier sur Orléans à ouvrir son drive piéton, c'était à l'été 2020. Mais, depuis, il a été largement rattrapé et dépassé par son concurrent Auchan. En moins d'un an, depuis mai 2021, le groupe a ouvert trois drive piétons : rue Bannier, Faubourg Bannier et tout récemment, place du Châtelet.

Ces nouveaux commerces de proximité permettent de venir récupérer, à pied ou en vélo, des commandes passées en ligne ou de faire quelques courses de dépannage ( eau, sucre, lait ou gâteau). Plus qu'une mode dans le commerce, c'est une tendance de fond, avec en arrière plan, une concurrence entre toutes les enseignes de grande distribution. Pour sa part, Auchan s'est fixé pour objectif d'avoir 300 drive piétons sur tout le territoire.

Le phénomène s'est accéléré avec la crise sanitaire

Selon Amélie Jean, conseillère en développement et management pour la distribution et le retail, " le phénomène des drive piétons commençait à s'installer doucement avant la crise sanitaire et depuis, il s'est accéléré pour toucher une clientèle plus jeune et plus urbaine." Clairement, il répond aux consommateurs qui ne veulent plus trop fréquenter les grandes surfaces en périphérie pour des raisons sanitaires et qui préfèrent aussi limiter leurs déplacements en voiture pour des raisons écologiques et financières. Ce qui peut être le cas de jeunes couples installés en centre ville. Les drive visent aussi les étudiants qui font des courses au coup par coup.

La finalité pour eux, c'est toujours de faire du volume et du chiffre

Pour la grande distribution, qui avait déjà constaté une baisse de fréquentation dans ces hyper et supermarchés avant la crise sanitaire, les drive piétons permettent aussi de garder des parts de marchés. " Clairement, ça leur coûte moins cher de louer ou d'acheter un fonds de commerce en centre ville que de construire un magasin en périphérie et la finalité, c'est toujours de faire du volume et du chiffre" analyse Amélie Jean. Il faut dire aussi que ces dernières années, il est devenu plus compliqué pour la grande distribution de trouver du foncier pour ouvrir des magasins près des grandes villes. Et pour un supermarché comme désormais un drive voiture, le demande d'ouverture doit passer devant la commission départementale d'équipement commercial.

Quand le drive piéton ressemble quasiment à une supérette

Dans cette guerre des drive piétons sur Orléans, Auchan a pris l'avantage. Son dernier magasin, ouvert mi-mars, place du Châtelet est plus qu'un simple drive piéton. Il ressemble à une supérette avec du pain frais, des fruits et légumes, un rayon alcool. " C'est l'opportunité du local " précise le directeur du magasin Auchan de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui alimente les 3 drive du centre. " Nous ne voulions pas forcément une surface aussi grande mais l'implantation était bonne alors nous avons aménagé l'ensemble". Seulement, cette supérette dans l'hyper centre d'Orléans, avec des prix de grande surface, pourrait faire de l'ombre à d'autres commerçants notamment des Halles.

Vitrine du drive piéton Place du Châtelet © Radio France - Patricia Pourrez

" Nous ne sommes pas du tout sur la même qualité et l'un n'empêche pas l'autre" répond Luc Nantier, l'adjoint au maire, chargé du commerce. " On peut imaginer un client qui vient faire son stock d'eau ou de lait au drive et le dimanche s'offre un plaisir aux Halles. Dans tous les cas, ça permet de créer du flux et de la fréquentation dans le centre ville". Alors, concurrence ou complémentarité ? On verra cela dans le temps. Mais, les drive piétons ont déjà une longueur d'avance sur beaucoup d'autres commerces de proximité : ils sont ouverts tous les jours et pour certains jusqu'à 21 heures le soir.