Dans la Loire, trois centres commerciaux non alimentaires ferment, Steel reste ouvert

On connaît désormais la liste exacte des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés qui vont devoir fermer leurs portes, dès ce lundi dans la Loire. Il s'agit des galeries marchandes de Centre Deux, Auchan Villars et Monthieu. Le centre à ciel ouvert Steel, quant à lui, reste ouvert.