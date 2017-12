Entre Noël et le dernier week-end de l'année, il y a eu plus de monde dans les magasins du centre-ville de Dijon. C'est le constat dressé par Denis Favier, le président de Shop in Dijon, la fédération des commerçants du centre-ville dijonnais. Pour le chiffre d'affaire, il faut attendre janvier.

Dijon, France

Même s'il est encore trop tôt pour dresser un bilan chiffré, il semble que les commerces du centre-ville de Dijon ont attirés plus de clients durant les fêtes de fin d'année par rapport à 2016. "Il y a eu plus de monde dans les commerces de la rue de la Liberté," affirme Denis Favier, le président de Shop in Dijon. Cela concerne surtout les magasins situés sur un axe allant de la place Darcy à la place de la Liberté. "L'installation du marché de Noël, rue de la Liberté, a drainé un flux de passants importants et donc des clients pour les enseignes du centre-ville historique de Dijon," reconnaît Denis Favier.

Denis Favier : " le marché de noël a amené un certain flux rue de la Liberté" Copier

L'ouverture le dimanche 24 décembre a été profitable

Cette année, calendrier oblige, les vacances scolaires ont débuté assez tard. Du coup, l'ouverture des magasins le dimanche 24 décembre a été profitable aux commerçants: "d'autant que les magasins en périphérie de Dijon étaient fermés. On a eu beaucoup d'achats de dernières minutes, certains clients étaient très en retard sur leurs achats de noël" note Denis Favier. Les magasins qui ont le plus vendu dans le centre-ville de Dijon restent les magasins de bijoux, d'accessoires, de vêtements et les quelques enseignes pour enfants qu'il reste dans le centre-ville historique de Dijon.