Commerces : à Niort et Poitiers, l'activité économique des centres-villes scrutée de près

Niort et Poitiers veulent à tout prix garder un centre-ville attrayant, et s'assurent donc que les acheteurs et les passants sont nombreux. Deux dispositifs différents ont été mis en place.

Pas question de laisser les centres-villes s'endormir et les commerces partir systématiquement vers des galeries commerciales de périphérie. Pour les élus locaux du Poitou, des mairies et des CCI, le mot d'ordre est clair. Alors à Poitiers et à Niort différents dispositifs sont mis en place.

A Poitiers, un "observatoire de la dynamique commerciale"

La municipalité de Poitiers vient de doter d'un nouvel observatoire. Animé notamment par des agents de la mairie, sa mission est simple : obtenir chaque mois un bilan sur la santé économique du plateau, l'hypercentre de Poitiers. Pour cela cinq données sont enregistrées et analysées : la création et la liquidation de commerces, la vacance de certaines vitrines, les flux de piétons dans certaines rues grâce à des capteurs automatiques (Gambetta, Grandes Ecoles, Marché et Regratterie) et puis l'affluence dans les parkings fermés.

Des chiffres qui pourront notamment permettre d'attirer de nouvelles enseignes, mais aussi de permettre aux commerçants indépendants de trouver des investisseurs. "Nous disposions déjà de ces certains de ces chiffres, explique Patricia Persico, adjointe au maire en charge du commerce. Mais l'observatoire nous permet de faciliter leur traitement et de les comparer avec d'autres villes de même taille."

Le centre-ville de Niort. © Radio France - France Bleu Poitou

A Niort, un portail Wifi VIP qui calcule les flux de passants

Dans la préfecture des Deux-Sèvres, c'est grâce aux connexions au Wifi que la CCI 79 peut observer la circulation des piétons. Le dispositif Wifi VIP, un portail internet créé à Niort par la start-up Lenova, a été mis en service l'an dernier. Une vingtaine de bornes internet sont installées dans l'hypercentre et près de quatre millions de personnes s'y sont connectées depuis.

Le périmètre du dispositif mis en place dans le centre-ville de Niort. - CCI Deux-Sèvres

Les premiers chiffres analysés démontrent que les potentiels clients sont très présents entre midi et deux et de 16 heures à 18 heures. On apprend aussi que la place de la Brèche et celle des Halles sont deux points d'entrée clefs dans le centre. Pour Philippe Dutruc, président de la CCI 79, ces données permettent d'attirer de nouvelles enseignes, mais aussi d'essayer de modifier le parcours des passants "vers des axes délaissés".

Cette initiative, une première en France, pourrait bientôt être mise en place dans d'autres villes des Deux-Sèvres (Thouars, Parthenay, Bressuire, Melle, Saint-Maixent) ainsi qu'à Amiens ou Cergy-Pontoise.