Centres commerciaux : ce qui ferme et ce qui reste ouvert en Ile-de-France

C'est la principale nouvelle restriction sanitaire annoncée vendredi par Jean Castex : les magasins et centres commerciaux de plus de 20.000m² sont fermés depuis ce dimanche. Mais ce n'est en fait pas si simple que ça.

"À compter de ce dimanche, les centres commerciaux non-alimentaires d'une surface supérieure à 20.000m², c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassages de populations, _seront fermés_." Voilà ce qu'annonçait vendredi Jean Castex, entre autres mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Mais ces nouvelles règles souffrent d'un certain nombre d'exceptions. Explications.

Les magasins alimentaires ouverts où qu'ils se trouvent

Ce qui est fermé pour sûr durant quatre semaines sur ordre du gouvernement, ce sont déjà tous les très grands magasins non-alimentaires, comme les grandes enseignes de bricolage, ou d'ameublement.

Finies aussi les soldes dans les centres commerciaux géants de la région, comme les Quatre Temps à La Défense, le plus visité de France (139 000m²), Val d'Europe en Seine-et-Marne (137.000m²) ou encore Créteil Soleil (135.000m²). Une centaine de centres commerciaux sont concernés en Ile-de-France. Tous les magasins non-alimentaires de ces centres sont fermés, et même le "click and collect" n'y est pas autorisé.

Mais attention, peu importe la taille du centre, les commerces dits "essentiels" restent ouverts : pharmacies, boulangeries, restaurants avec une offre de vente à emporter ou encore les enseignes de la grande distribution. Autrement dit, les supermarchés et hypermarchés restent ouverts où qu'ils se trouvent. Ils doivent juste appliquer le nouveau protocole sanitaire à compter de ce lundi : une jauge ramenée à un client pour 10m² (contre 8m²) et une distance physique qui passe à deux mètres entre chaque client.

Les commerces avec une entrée sur la rue ouverts également

"Les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts", indique le ministère de l'Économie. Autre exception, les magasins qui font partie d'un grand centre commercial, mais qui ont une entrée sur la rue restent ouverts. Dans Paris par exemple, c'est le cas de certaines enseignes à Beaugrenelle ou au forum des Halles, ces centres ne seront donc que partiellement fermés. Ça ne marche pas en revanche pour le BHV Marais, le centre Italie 2 ou encore le Bon Marché.

Enfin tous les centres commerciaux d'une superficie inférieure à 20.000m² peuvent donc continuer à accueillir les clients normalement, dans la limite du nouveau protocole sanitaire.

Certaines préfectures d'Ile-de-France ont d'ores et déjà publié la liste précise des établissements fermés.

Paris

Italie 2, 30 avenue d’Italie (13ème)

Forum des Halles, 101 Porte, Rue Berger (Centre)

Bâtiment sud du centre Beaugrenelle, 12 rue Linois, (15ème)

Centre commercial Montparnasse, 10 rue du départ (14 ème)

Vill’up, 30 avenue Corentin Cariou (19ème)

Le BHV Marais, 36 rue de la Verrerie, (Centre)

Galeries Lafayette, 40 boulevard Haussmann (bâtiment coupole) (9ème)

Printemps Haussmann, 64 boulevard Haussmann (9ème)

Le Bon Marché, 24 rue de Sèvres (à l’exception de la Grande Epicerie de Paris) (9ème)

Val-de-Marne