Commerces de proximité : l'union fait la force

La chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse a réunit les présidents des associations et unions de commerçants de tout le département ce lundi. L'objectif : mettre en commun les initiatives de chacun et résister face aux géants de la distribution et surtout du e-commerce.

C'est la première fois que les unions des commerçants de tout le département sur réunissent. Chacun a présenté devant les élus de la chambre de commerce ses projets, ses initiatives et ses difficultés.

"On se rend compte qu'ils ont beaucoup la tête dans le guidon, explique l'élue à la chambre de commerce Sonia Strapélias. Ils s'occupent déjà de leur boutique et d'organiser les animations dans leurs centres-ville. Une demi-journée comme ça leur permet de voir ce qui se passe ailleurs et peut-être reprendre chez eux une initiative d'un autre village".

Le numérique, nouvel enjeu des commerces de proximité

Parmi les préoccupations de ces commerçants, la concurrence croissante du commerce en ligne. Il faut s'adapter, sous peine de disparaître, Eugène Hermitte l'a bien compris. Ce fleuriste est à la tête de l'association des commerçants de Pertuis. "40% de nos commandes arrivent aujourd'hui par internet. On s'est adapté en proposant un service complet : Ils choisissent et paient les fleurs sur notre site, et nous leur envoyons une photo directement sur leur portable de leur bouquet à la livraison."

A Monteux, c'est une application mobile qui a été lancée il y a quelques mois. Les abonnés reçoivent des notifications en cas de bons plans ou de promos dans les boutiques du centre ville, et un plan leur permet de voir les meilleurs endroits pour se garer.

Une boutique en ligne pour les petits commerces

La CCI en a profité pour présenter des concepts déjà expérimentés dans d'autres régions, comme ce site web au Puy-en-Velay, qui permet de faire ses courses en ligne chez tous les commerçants du centre ville, du boulanger au libraire, en passant par le boucher. Le paiement se fait en ligne en une seule fois et le client n'a plus qu'à passer chez son commerçant pour récupérer sa commande.

C'est la suite logique pour Sonia Strapelias : "80% de nos commerçants ont déjà un site. Là on passe à autre chose : On mutualise les moyens pour présenter une grande diversité de produits sur la même page".