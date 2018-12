Commerces fermés au Bonhomme : le camion de produits fermiers est le bienvenu tous les vendredis

Le Bonhomme, France

Depuis un an, elle sillonne avec son camion "En passant par la ferme", les marchés de Liepvre, Orbey, Lapoutroie et Sainte-Croix aux mines, où elle propose 600 références de produits de proximité de la ferme. Delphine Balland vient d'instaurer un nouvel arrêt : chaque vendredi, elle est désormais au Bonhomme, sur la place de la mairie, entre 13 heures et 14 heures.

Soulagement pour les habitants du Bonhomme

Depuis quelques mois, la commune de 780 habitants n'a plus de commerces de proximité. Le boulanger afermé à cause de problèmes de santé, la boucherie-charcuterie est aussi close, pour départ à la retraite.

Les habitants sont soulagés au Bonhomme avec le camion de Delphine Balland Copier

Delphine Balland dans son camion itinérant © Radio France - Guillaume Chhum

Plus de 600 références de produits fermiers et locaux sont proposés © Radio France - Guillaume Chhum

C'est bien pour les gens du Bonhomme qui ne peuvent pas se déplacer. Dommage que ça soit une fois par semaine," Béatrice, une habitante du Bonhomme

Delphine Balland, qui est originaire du Bonhomme a donc décidé de garer une fois par semaine son camion itinérant et de proposer aux habitants, des produits de la ferme frais et locaux, dont du pain et de la viande qui manquent depuis plusieurs mois. Les clients peuvent acheter directement au camion ou commander en avance sur internet. Elle s'approvisionne chez les producteurs et dans les fermes triés sur le volet.

Delphine Balland, l'enfant du pays pour venir en aide à son village

C'est une manière pour elle, de montrer son attachement au village, mais aussi de lutter contre la désertification dans les petits villages. Avec ce passage une fois par semaine au Bonhomme, Dephine se sent utile.

Delphine Balland heureuse de donner un coup de main à son village Copier

Cette femme dynamique aime le rappeler "J'ai toujours dit dans ma vie, je ne veux pas être riche, mais je veux être utile." Son souhait est réalisé puisque le camion de Delphine sera très attendu au Bonhomme, tous les vendredis.

Ne plus voir de commerces dans mon village, c'était un pincement au cœur. Il ne fallait pas le laisser comme ça !" Delphine Balland