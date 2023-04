Commerces fermés au centre d'Avignon : "Les bailleurs doivent avoir des prix attractifs"

Difficile de ne pas passer devant une vitrine vide dans le centre-ville d'Avignon . Face aux critiques sur un manque d'action, l'adjoint au maire délégué au développement économique, commercial et agricole était l'invité de France bleu Vaucluse ce lundi matin. Claude Tummino a répondu à nos question. Il a notamment fustigé l'attitude des bailleurs.

Êtes-vous dans une impasse ?

Je ne suis pas dans une impasse ou au contraire, on est sur un boulevard en avançant. Oui, il y a des vitrines fermées, il y en aura encore. Malheureusement je viens d'apprendre que les chaussures André, rue de la République fermeront le 2 mai. Mais là, Avignon y est pour rien. Il y a trop "d'Avignon bashing" pour moi, il y en a marre. Vous vous plaignez ? D'accord, mais est-ce que quelqu'un a réfléchi sur le changement des habitudes d'achat ?

Les bailleurs ne jouent pas le jeu ?

C'est sûr. Il n'y a plus de gros locaux sur Avignon. Heureusement, il en restait une : c'est Camaïeu qui est loué. Ça y est, ça va ouvrir pour juillet. Il nous reste une grande surface de 130 mètres carrés au sol, rue de la République, mais c'est un billet de 170.000 ou 180.000 euros par an. Moi, je dis au bailleur d'être raisonnable, d'avoir des prix attractifs aussi, puisque vous demandez à ce la ville soit attractive, soyez attractif, ne laissez pas fermer vos commerces comme depuis quatre ans. Par exemple rue Joseph Vernet, un petit commerce de même pas 100 mètres carrés mais le propriétaire ne veut pas le louer tant qu'on ne lui donne pas 200.000 euros de droit au bail.

Vous diriez que les commerçants déjà présents dans le centre ne font pas assez d'efforts ?

Je dirai que certains commerçants ne jouent pas le jeu.

À quel niveau ?

Moi, ça me dérange un peu qu'on ouvre entre 10h et 10h30. Ça me dérange un peu qu'on ferme entre midi et 14h et ça me dérange aussi que les rideaux se baissent comme je l'ai vu le 24 décembre alors que la rue était pleine de monde à 16h30 ou à 18h. Oui, ils ont droit à une vie privée, bien sûr, mais ils ont choisi d'être commerçants.

Qu'est-ce que la mairie d'Avignon peut faire ?

Malheureusement c'est très compliqué de préempter des droits au bail. La mairie n'est pas faite pour pour se retrouver avec des locaux, à chercher à les louer. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est essayer d'aider. On a peu de moyens, malheureusement. Je le découvre depuis que je suis élu. Ça ne fait pas très longtemps, je découvre ça. La mairie n'a pas beaucoup de moyens. Alors fin juin va s'ouvrir la Maison du commerce, rue Carreterie. Madame la maire a eu cette envie de faire ça aussi : être un facilitateur pour les gens qui veulent s'installer à Avignon ou les gens qui sont déjà sur Avignon.

L'idée est de concentrer les services dans un seul lieu ?

Ce sera un guichet unique. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Sur la question des tags, j'ai mis deux mois et demi avec madame la maire pour faire nettoyer la façade de l'ancien magasin Carol rue de la République. J'ai trouvé ça aberrant que le propriétaire laisse à l'abandon ses locaux, ça donne même pas envie d'aller les louer à la limite. Donc c'est un vrai problème. On a envie que ces locaux soient entretenus. On va d'ailleurs faire des propositions très prochainement aux bailleurs.