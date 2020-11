Commerces : "Il faut qu'on essaie d'optimiser au mieux ce qui peut se faire avec ces contraintes"

Le sentiment d'injustice des petits commerçants ne faiblit pas. Ils sont obligés de fermer durant ce nouveau confinement alors les grandes surfaces peuvent rester ouvertes. Pour apaiser les tensions, Jean Castex a annoncé ce dimanche que les rayons "non essentiels" des grandes surfaces devraient fermer à partir de mardi. Mais ce n'est pas suffisant pour les petits commerces et certains demandent désormais au gouvernement de rouvrir tous les commerces dès le 13 novembre.

De son côté, la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde s'organise pour proposer des solutions. Entretien avec Patrick Seguin, président de la CCI du département.

France Bleu : Face à la colère de nombreux commerçants obligés de fermer pendant le confinement, Jean Castex a annoncé que les rayons non essentiels de grandes surfaces devraient fermer à partir de ce mardi. Est-ce la bonne réponse, selon vous ?

Patrick Seguin : "Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Nous sommes intervenus tout le week-end pour essayer de persuader le gouvernement de revenir à une équité et un équilibre par rapport aux petits commerces qui se sentaient complètement "attaqués" par rapport à ce déséquilibre commercial.

Ce deuxième confinement est, dans les décisions, très brouillon.

Ce n'est jamais bon de demander aux commerçants de réduire la voilure parce que derrière, il y a des emplois. On voit bien déjà que les syndicats commencent à manifester en disant que ce n'est pas normal qu'on leur demande de fermer. Ce deuxième confinement est, dans les décisions, très brouillon, ce qui fait que ça énerve, ça agace. Il faut que tout le monde se calme et qu'on essaie d'optimiser au mieux ce qui peut se faire avec ces contraintes qu'on doit respecter."

Cette décision doit être réévaluée d'ici deux semaines. Quelles sont les solutions pour assurer la réouverture de ces petits commerces ? L'ouverture sur rendez-vous ?

"Je crains que, compte tenu des chiffres médicaux, nous soyons obligés d'aller plus loin sur le confinement par rapport à ce qui a été présenté. Et dans ce cas-là, effectivement, la possibilité de faire du commerce, de continuer à vivre en prenant des rendez-vous personnalisés peut être une bonne chose.

Il faut aussi voir que les aides apportées par tous les acteurs sont encore plus importantes financièrement que ce qui a été fait au mois de mars. Il faut donc accompagner au plus près les entreprises, notamment les plus petites, de façon à ce que les aides Covid proposées par l'Etat puissent aller vers elles et pour leur faire passer à nouveau ce cap."

Quelles mesures va prendre la CCI pour aider les entreprises et notamment les commerces ? Un accompagnement autour du numérique ?

"La première chose, c'est que nous avons réactivé notre cellule de crise que nous avions mise en place le 15 mars dernier. Et sur le numérique, effectivement, nous voulons essayer de mettre en place des systèmes de 'click and collect'. C'est la possibilité de réserver sur internet et de pouvoir venir chercher des produits ou de livrer les produits directement chez l'acheteur lorsque c'est possible. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des plateformes qui puissent répertorier ce que les commerçants sont capables de vendre, de proposer comme produits. Nous avons fait une étude assez récemment sur le commerce de proximité sur l'ensemble de notre territoire et nous avons constaté que 38% des commerces n'ont pas de site Internet.

Mais aujourd'hui, le chaland, avant de se déplacer, il regarde ce qu'il a envie d'acheter sur internet, s'il le trouve et qu'il peut le trouver physiquement dans un commerce de proximité, il ira dans ce commerce de proximité. Si le produit n'est pas référencé, personne ne le connaît. Il va falloir se bouger."

