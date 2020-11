Commerces "non-essentiels" : une délégation de maires de l'Indre reçue par le préfet

C'est l'un des combats majeurs depuis l'entrée en vigueur du nouveau confinement vendredi 30 octobre : lutter contre les inégalités liées à la fermeture de certains commerces de proximité alors que les grandes surfaces restent ouvertes. Dans un communiqué commun, l’Association des Maires de l’Indre et l’Union Départementale des Maires Ruraux de l’Indre indiquent avoir obtenu un rendez-vous avec le préfet lundi 2 novembre. "Une délégation sera reçue en audience par Thierry Bonnier afin d’évoquer les éventuelles modalités d’ouverture des commerces de proximité de l’ensemble de nos communes", est-il indiqué.

Des incohérence et un grave déséquilibre de concurrence

Dans leur courrier, les maires de l'Indre font part de "l’inquiétude et l’incompréhension des maires face à la décision relative à la fermeture des commerces de proximité de leurs communes". Avec parmi les exemples cités celui des librairies, contraintes de fermer. "Ces incohérences fragilisent de façon inquiétante et, parfois, de façon irréversible la santé économique de nos commerces de proximité alors que ceux-ci font vivre nos centres-bourgs et nos centres-villes", est-il ajouté dans le communiqué.