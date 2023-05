Commerces saccagés à Paris : la CPME demande des manifestations sur le périphérique

"La facture est lourde" pour les commerces parisiens, "on ne peut pas continuer chaque semaine, chaque mois d'avoir des violences en marge de toutes les manifestations à Paris, ce n'est plus supportable pour nos commerces de proximité." Sur France Bleu Paris, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Ile-de-France, Bernard Cohen-Haddad, demande "un fonds d'indemnisation" pour les commerçants qui subissent depuis janvier les actes de vandalismes en marge des cortèges parisiens.

ⓘ Publicité

Bernard Cohen-Haddad décrit un mal-être profond pour ces commerçants, en "déprime", "l'envie de ne pas venir au travail, parce qu'on est malheureux de voir les saccages."

Manifester sur le périphérique

Alors qu'une prochaine journée de manifestation contre la réforme des retraites est annoncée pour le 6 juin, la CPME propose de sortir du centre de Paris, pour manifester pourquoi pas sur le périphérique parisien, proposition "très sérieuse", affirme Bernard Cohen-Haddad.

La priorité "c'est de sortir les trajets des zones de commerces de proximité, d'attractivité". "Manifester est un droit constitutionnel, la liberté du commerce et d'industrie, du travail est aussi importante, c'est pourquoi on demande de penser à d'autres lieux".