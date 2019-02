Commerces : une application en test dans la région pour dénoncer les mauvaises pratiques

Signal Conso, c'est le nom de cette application web accessible depuis un smartphone. Mise au point par la DGCCRF, la direction générale de la Concurrence, la Consommation et la Répression des fraudes, elle sera déployée sur l'ensemble de la France fin 2019. Mais, déjà en Région Centre Val de Loire, on peut s'en servir pour signaler des problèmes de consommation : des soucis d'hygiène dans un magasin ou un restaurant, des produits périmés ou encore des prix qui manquent dans un rayon. " L'idée avec cette appli, c'est de permettre au consommateur d'être plus réactif avec un outil très souple" explique Magali Marcel-Garreau, la responsable du projet à la DGCCRF. Le consommateur remplit son signalement en ligne, il doit préciser le lieu, le jour et le lieu du constat. Il peut même prendre s'il le souhaite une photo du produit ou du ticket de caisse.

Des commerçants eux aussi dans la boucle

Extrait du flyer d'explication sur l'application Signalconso - @DGCCRF

Cette application est aussi accessible par les commerçants. " Dès qu'une anomalie est signalée, le commerçant est informé. Charge à lui de procéder à un changement. Il peut même répondre via l'application au consommateur qui l'a mis en cause" explique la responsable du projet. Mais, tout signalement ne va pas forcément se traduire par l'ouverture d'une enquête par les contrôleurs des services de l'Etat. En revanche, si les plaintes sont récurrentes sur un même commerce ou si des faits très graves sont signalés, les agents de l'Etat pourront déclencher un contrôle. " Cette application va justement nous permettre de mieux cibler nos contrôles " explique Magali Marcel-Garreau.

Déjà 200 signalements en quelques semaines

Lancée en catimini à la fin de l'année dernière, l'application Signal Conso a déja enregistré 200 signalements sur la Région Centre Val de Loire. Ces requêtes sont actuellement en cours de traitement.