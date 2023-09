Commerces à Saint-Étienne : "venez vous faire surprendre", lancent les commerçants du quartier Saint-Jacques

C'est une braderie particulièrement attendue qui débute à Saint-Étienne ce jeudi. Les commerçant sédentaires stéphanois proposent jusqu'à samedi des prix réduits sur une partie de leurs stocks, en magasin et devant leurs pas de porte. La municipalité a décidé de ne pas faire payer l'occupation des trottoirs pour cette braderie, pour soutenir les commerçants, deux mois et demi après les nombreuses dégradations et vols commis dans les magasins du centre-ville, au cours des émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Nahel à Nanterre. Ce rendez-vous est l'occasion de "relancer une dynamique", affirme le président de l'association de commerçants du quartier Saint-Jacques, Jérôme Polny.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Saint-Étienne Loire : La braderie qui débute ce jeudi est à part, deux mois et demi après les émeutes ?

Jérôme Polny : Oui, je pense qu'elle est un peu à part. Pour plusieurs raisons, c'est vrai que déjà les émeutes, ça nous a tous remué, ça nous a tous impacté économiquement et psychologiquement, on a été touché. Et oui, c'est vrai qu'après un été où finalement on un peu l'impression que l'on a commencé à oublier, se sentir un peu mieux, profiter du soleil... Je pense qu'on a vraiment besoin nous, commerçants, de se remettre un peu dans la dynamique. Et on a besoin aussi que les clients se disent "oui, c'est la rentrée, Il faut qu'on aille aussi, qu'on retourne au centre ville, qu'on aille voir nos petits commerçants" qui ont souffert parce qu'on a vraiment une ville qui a été spécialement impactée. Donc oui, c'est très important pour nous.

À titre personnel, ces événements sont-ils derrière vous ?

On se relance, il y a la résilience. Le commerçant aime bien se plaindre aussi, mais c'est important, il sait rebondir, il aime, il a besoin d'avancer et c'est vrai qu'on a besoin d'oublier ça. On ne pourra pas par contre totalement l'oublier, mais on a besoin en effet de se relancer et de repartir sur d'autres bases et de reprendre un cours de vie normal.

Il y a encore des stigmates en ville, la boutique Lacoste - qui a été particulièrement touchées - rouvre vendredi, c'est rassurant pour vous ?

À chaque fois qu'il y a des problèmes, il est touché Christophe [le gérant de la boutique Lacoste de Saint-Étienne, ndlr], il est toujours impacté. Donc lui, c'est le premier qui prend quand il y a quelque chose. On était très, très inquiet; lui aussi, ça n'allait pas du tout, après les émeutes il ne savait pas où il en serait. Et là, aujourd'hui, on est super content parce que justement, wouh !, il va pouvoir rouvrir, c'est génial ! Donc vraiment, il faut le soutenir aussi, encore plus spécialement j'ai envie de dire.

Estimez-vous avoir été soutenus, les commerçants stéphanois, par les collectivités après les émeutes ? Et dès le début ?

On va dire que oui, on a été soutenu parce que dès le lendemain des émeutes, on a eu tous les élus. Il y a eu des gens qui sont vraiment venus dans la rue nous rencontrer et échanger avec nous, pour aussi prendre la mesure... parce que je pense que pour beaucoup d'auditeurs qui n'étaient pas là ou qui n'étaient pas le centre ville, je pense que si on n'était pas au centre ville le lendemain des émeutes ou le jour des émeutes, on n'avait pas conscience de la gravité de l'étendue de la chose. Et c'est pour ça qu'une grande partie des élus était là. Moi, c'était l'occasion de rencontrer le préfet, le sous-préfet, le maire, son équipe. J'ai rencontré tout le monde le lendemain des émeutes. Et oui, c'est vrai que ça a été vraiment un événement impactant.

Vous avez mené avec votre association une campagne cet été avec des affiches chez vos adhérents pour dire "venez consommer en centre ville". Il se vide vraiment le centre ville de Saint-Étienne ?

Oui il se vide. Sur la fréquentation, on en a un peu moins. Alors moi je ne suis pas là depuis très longtemps, ça fait deux ans. Mais après on échange avec d'autres commerçants et on voit que tous ils ont ce ressenti où oui, finalement il y a un peu moins de monde. Alors on parle souvent de Steel en nous disant c'est une concurrence. Non, la cohabitation se passe bien parce que ce sont des commerces complémentaires de ce qu'on fait nous, donc pour nous il n'y a aucun problème. Nous, on est au centre ville, à nous d'apporter autre chose : on ne fait pas les mêmes animations, on n'a pas les mêmes types de commerces.

Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui ne viennent plus à Saint-Étienne, qui disent "je n'y trouve rien" ?

Venez vous faire surprendre ! Venez vous faire surprendre par notre force à nous commerçants stéphanois, et on est réputé par rapport à ça. Déjà le Stéphanois est convivial, mais les commerçants stéphanois, ils sont très sympa. Nous à la boutique on a très souvent des gens qui découvrent Saint-Étienne ou qui redécouvrent Saint-Étienne, et qui disent "Mais en fait, il se passe des trucs, ah et puis les commerçants sont tellement sympa". C'est vrai que ça fait du bien et c'est vrai qu'il faut continuer d'aller dans cette dynamique là, d'amener du service dans les expériences, de donner envie aux gens de venir. Et on a des événements qui sont prévus fin septembre pour ça, comme la garden party du quartier Saint-Jacques. Il y aura des défilés de mode, des animations dans les rues, du maquillage. Il y aura des crêpes, plein de choses. On aura des DJ. Ça va être un événement super festif qui, pour nous, est le plus gros événement de l'année dans notre quartier et qui lance vraiment la saison hivernale.