Communauté de communes Yonne Nord : la procédure de redressement est close

Deux ans après la révélation d'un déficit de trois millions et demi d'euros à la Communauté de communes Yonne Nord (CCYN), la chambre régionale des comptes vient de rendre public un avis budgétaire. Elle y constate que les mesures de redressement prises depuis deux ans ont été "suffisantes".

C'est la fin d'une longue période d'incertitude financière pour la Communauté de communes Yonne Nord (CCYN). Deux ans après la révélation d'un déficit de trois millions et demi d'euros dans les comptes de la collectivité, la chambre régionale des comptes vient de rendre public un avis budgétaire. Elle y constate que les mesures de redressement prises depuis deux ans ont été suffisantes.

Le retour à l'équilibre budgétaire validé

C'est le document qu'espéraient lire un jour tous les élus des 23 communes de Yonne Nord. "La procédure (de redressement) est close par le présent avis." Voilà ce que dit la Chambre régionale de comptes. Elle a constaté que le budget 2019 était excédentaire de deux millions d'euros et que celui de 2020 prévoyait un excédent de 1,3 million d'euros. Il faut dire que les contribuables ont été fortement mis à contribution depuis l'an dernier, avec une hausse des impôts locaux et l'instauration d'une taxe sur les ordures ménagères.

L'avenir reste délicat pour la CCYN

Reste quand-même deux points noirs. D'abord le maintien de neuf agents communautaires en surnombre qui va coûter à la collectivité 900.000 euros sur les deux prochaines années. Ensuite, la sous-compensation de la réforme de la taxe d'habitation qui va réduire les recettes. La chambre des comptes invite la collectivité à revoir ses projets d'investissement, notamment la halte fluviale et le bassin d'apprentissage à Pont sur Yonne. La Chambre régionale des comptes invite également la collectivité à ne plus créer de postes d'agent communautaire et à continuer à faire des économies sur son fonctionnement.