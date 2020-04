Communauté Urbaine de Limoges : reprise partielle de plusieurs chantiers jusqu'ici à l'arrêt

Est-ce le début d'une (petite) reprise ? Depuis le début du confinement, les chantiers sous maîtrise d’ouvrage de Limoges Métropole étaient pour la majorité à l’arrêt. Mais depuis quelques jours, certains ont repris. D'autres vont redémarrer la semaine prochaine. En fait, ce sont les entreprises qui décident, suite à la parution du Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus, établi au niveau national par l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics.

Aucune sanction ou pénalité de retard ne sera appliquée

Les règles de sécurité étant aujourd'hui fixées, les chantiers peuvent reprendre, si les entreprises le souhaitent et le peuvent. En effet, Limoges Métropole a décidé de laisser la possibilité aux entreprises de reprendre ou pas la conduite de ses travaux. La Communauté urbaine de Limoges assure d'ailleurs qu'elle n’obligera aucune entreprise à reprendre si celle-ci ne peut remplir les conditions optimales pour la sécurité de son personnel. Elle assure enfin qu'aucune sanction ou pénalité de retard ne sera appliquée. "Limoges Métropole ne souhaite pas que les équipes intervenant sur ces chantiers soient exposées à un risque" dit la Communauté Urbaine dans un communiqué.

Les travaux qui ont repris ces jours-ci...

Rue Michel Boutaud à Landouge, Boulevard de la Borie à Limoges, Rue du 19 mars 1962 à Limoges, Route du Palais à Limoges, Port du Naveix à Limoges, Rue Jean Jaurès à Condat-sur-Vienne, Rue Montmailler et rue des Anglais à Limoges, Chemin de l'aiguille à Isle, Route de Fontarneau à Bonnac.

... Et ceux qui reprendront à partir du lundi 20 avril

Rue Michel Boutaud, Rue de la Courtine, Avenue des Coutures, Rue Eugène Labiche, Quai Saint Martial, Rue Paul Cézanne, Rue Bertrand de Born, Quai Salvador Allende à Limoges, où les Boulevards extérieurs (entre Beaublanc et avenue Martin Luther King) seront aussi en travaux. D220 entre Beaune les Mines et Maison Rouge à Limoges/Bonnac la Côte, Rue du Vieux Bourg à Verneuil sur Vienne, Rue des Roches et Avenue du Château à Isle, Route du Theil à St Gence.