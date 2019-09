Compagnie des Fromages à Coutances : l'impossible reprise?

Le démantèlement de l'usine de la Compagnie des Fromages et RichesMonts à Coutances a débuté. L'hypothèse d'une reprise s'éloigne pour la CGT.

Les représentants du personnel de la Compagnie des Fromages et RichesMonts (CF&R), s'inquiètent du devenir du site de Coutances. Le groupe a décidé de se séparer de l'usine dans laquelle travaillaient quelque 86 salariés et aujourd'hui, une clause de non concurrence, rend très hypothétique, la reprise du site.

Pas de reprise possible par un fromager

Mardi dernier, les représentants du syndicat CGT de l'entreprise ont été entendus dans le cadre de leur assignation contre CF&R, Sodiaal et Savencia, déposée au Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Le syndicat dénonce la clause qui empêche un repreneur fromager de se manifester. Une clause qui empêche aussi les actionnaires du groupe de produire dans cette usine. Pour la CGT, c'est réduire à néant tout espoir de reprise. La délibération du tribunal de Grande Instance de Nanterre sera rendue le mardi 22 octobre.

Bientôt une coquille vide

Mais dans un mois et demi, que restera-t-il du site? La CGT indique constater que le démantèlement est en cours. Des équipes venant de Ducey et de Vire auraient entamé le démontage du matériel la semaine dernière. Le syndicat craint que l'usine ne soit bientôt plus qu'une coquille vide sans intérêt pour un éventuel repreneur.