Garde d'enfants : des milliers de parents privés d'aide financière à cause d'un bug

Ille-et-Vilaine, France

La réforme du complément de libre choix du mode de garde, le CMG, aurait du faciliter la vie de tous les parents qui emploient une assistante maternelle ou une garde à domicile. Et si pour certains c'est effectivement le cas, pour d'autres c'est une vraie galère. Depuis cette réforme en mai dernier, cette aide est versée directement par Pajemploi et non plus par la Caisse d'Allocations Familiales ou la MSA. Objectif : toucher l'aide financière plus rapidement mais plus de 20.000 familles ont du faire face depuis à de gros dysfonctionnements. Certaines ont été régularisées mais il en reste encore des milliers sans solution pour le moment et ça pèse évidemment sur le portefeuille.

Un collectif pour défendre les familles

Isabelle est rennaise et face à cette situation, elle a décidé de créer fin octobre le collectif Familles en lutte. 90 familles se sont déjà fait connaitre. "On a des dossiers bloqués depuis 5 mois . Pour la grande majorité des cas, ce sont des familles qui ne touchent pas autour de 300 euros par mois pour payer leur assistance maternelle. Il y a aussi de nombreuses personnes à qui on réclame les cotisations sociales parce que leur enfant a disparu du système" explique Isabelle qui évoque des situations très compliquées pour les parents à quelques semaines de noël.

Plus de 2.000 euros d'aides non versées

Anaïs Boyère habite Guignen en Ille-et-Vilaine. Elle deux enfants de quatre ans et un an et elle est impactée depuis le mois de mai. Elle aussi doit payer des cotisations sociales. A cela s'ajoute plus de 2.000 euros d'aides qui ne lui ont toujours pas été versées. "Cela a des conséquences parce que forcément il faut bien que je paye les salariées. Plus ça va, plus notre découvert commence à augmenter. On comble avec l'épargne mais ça va devenir vraiment très précaire d'ici la fin de l'année".

Pas de date pour un retour à la normale

Du coté de Pajemploi, on reconnait les dysfonctionnements sans donner de chiffres précis sur les familles encore impactées. "Aujourd'hui on parle de quelques milliers de comptes encore en anomalie qui font l'objet d'une analyse des équipes. On fait le maximum pour que ces situations soient réglées dans les meilleurs délais mais aujourd'hui on n'a pas de date à annoncer sur ces situations" explique Adrien Gauthier, le responsable de la communication à Pajemploi.

Un rendez-vous téléphonique

Le collectif Familles en lutte a envoyé ce vendredi un courrier à Pajemploi avec les noms des 90 familles qu'il a pu recenser. Il dénonce le manque de communication auprès des parents et une régularisation de tous les dossiers d'ici 15 jours. La réponse n'a pas tardé. Quelques heures après l'envoi de ce courrier, le collectif a obtenu un rendez vous téléphonique ce lundi avec des directrices de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).