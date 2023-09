Compostage : les collectivités iséroises s'organisent avant l'obligation le 1er janvier 2024

A l'approche du 1er janvier 2024 , dans un peu moins de 100 jours, les collectivités s'organisent pour répondre à l'obligation instaurée par le gouvernement, de proposer au moins une solution de compostage pour leurs habitants. Une obligation qui devait déjà avoir lieu cette année, mais qui a été repoussée. Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi 25 septembre le plan de planification écologique qui comprend cette mesure.

ⓘ Publicité

En Isère, certaines ont déjà des solutions, comme le syndicat mixte nord Dauphiné : "Nous avons proposé dès 2003 à la vente des composteurs à tarifs préférentiels, depuis 2018-2019, des composteurs collectifs partagés au pied des immeubles ou lotissements, ou dans le centre des villages, près des marchés", détaille Jean-Christophe Souche, responsable communication du syndicat mixte nord Dauphiné. Ils prévoient même des nouveautés : "Nous allons lancer la vente de lombrics-composteurs pour gérer les déchets de cuisine, pour ceux qui sont en appartement."

19kg de déchets alimentaires récoltés par an et par habitant

Côté collecte, rien de prévu pour le 1er janvier, "nous réfléchissons surtout à une refonte globale des collectes, cela prendra plus de temps", termine-t-il. A Grenoble, les collectes hebdomadaires de biodéchets sont instaurées depuis 2018. Des aliments qui sont ensuite agglomérés et transformés en engrais naturel, distribués dans les zones maraîchères aux alentours de Grenoble. "Chaque année, nous récoltons 19 kg de déchets alimentaire par an et par habitant. On a des endroits où on récolte 12 kg, d'autres jusqu'à 35", détaille Lionel Coiffard, vice président délégué à la collecte des déchets de Grenoble Alpes Métropole. Côte composteurs, "j'ai distribué le 20.000ème autour du 15 mai", s'enthousiasme-t-il. "Ca marche vraiment bien !".