"On compte sur vous !" La collecte des Restos du cœur a débuté dans l'Yonne

Auxerre - France

Difficile de les manquer, ils seront aux entrées de la plupart des supermarchés de l'Yonne ! Les Restos du Cœur organisent ces 8 et 9 mars 2018, leur grande collecte nationale. Un événement qui l'an passé a permis de recueillir 7 877 tonnes de nourriture à travers toute la France.

"On a surtout besoin de pâtes, de riz et de produits d’hygiènes..."

Des aliments qui sont ensuite redistribués aux bénéficiaires tout au long de l'année par l'association créée par Coluche en 1985. Très calées sur leur sujet, Josiane et Marie-Jo sont aux commandes de la collecte dans une moyenne surface d'Auxerre. Elles sont bénévoles respectivement depuis 4 et 5 ans. Elles interpellent les clients qui entrent dans le magasin et n'hésite pas à les renseigner. "On a surtout besoin de pâtes, de riz et de produits d’hygiènes. Des choses pour les bébés, et pour l'hygiène féminine également" détaille Marie-Jo, d'une voix posée à une cliente.

Ce supermarché là, c'est un peu son domaine, elle le connait bien. Et pour cause, depuis que Marie-Jo donne de son temps aux restos du Cœur, elle a fait toutes les collectes ici. Et cette édition part plutôt bien, selon Josiane : "En juste une matinée, nos collègues ont rempli quatre caddies ! Apparemment les bénévoles de tous les magasins sont satisfaits, ça fonctionne très bien !"

Debout, en plein courant d'air toute la journée

On s'en doute, la grosse journée, c'est le samedi. Il y a certes un peu moins de clients le vendredi, mais les deux bénévoles ne chôment pas pour autant. Liste des produits demandés à la main, elles vont rester debout, en plein courant d'air toute l'après-midi. Mais toujours avec le sourire, explique Marie-Jo : "Même si on est fatigué à la fin, on est content. Les collectes, c'est quelque chose que j'attends toujours avec impatience."

Conserve, riz, pâtes... les produits nécessaires sont inscrits sur un petit papier distribué à l'entrée. © Radio France - Cyrille Ardaud

Les deux amies ne se prennent pas au sérieux, rient beaucoup et répondent avec le sourire aux clients un peu ronchon. À elles deux, elles ont des milliers d'anecdotes à raconter. C'est Josiane qui commence : "Souvent, on voit des bénéficiaires des Restos ! Ils nous amènent un paquet de pâtes ou un petit quelque chose, et ils sont contents !" puis, Marie-Jo prend la suite : "Parfois certaines personnes nous donnent de l'argent liquide. On a pas le droit de l'accepter, alors on va directement acheter quelque chose avec dans le magasin."

"Je me dis que quand on est dans le besoin, ça fait du bien d'être aidé."

Les clients s’enchaînent, certains donnent un paquet de pâtes ou une conserve, d'autres beaucoup plus. Chacun fait selon ses moyens. Jacqueline, une Auxerroise liste les achats qu'elle a fait pour les Restos : "Pâtes, confiture, petits pots pour bébé, conserve de poisson... Je me dis que quand on est dans le besoin, ça fait du bien d'être aidé."

"J"ai toujours habitué mes enfants à donner" - Le témoignage de Marie-Jo, bénévole aux Restos du Coeur Copier

Mais il y a une chose qui émeut particulièrement Marie-Jo, c'est lorsque ce sont les enfants qui apportent les denrées. Pour elle, c'est important d'associer les plus jeunes : "Les enfants arrivent avec un sourire jusqu'aux oreilles ! Je leur explique que cette nourriture est destinée aux personnes qui en ont besoin, parmi lesquelles, des enfants comme eux. J'ai quatre garçons qui sont aujourd'hui très grands. Je les ai habitués. Je donnais toujours lorsqu'il y avait des collectes. Aujourd'hui, ils continuent de le faire, avec leurs enfants."

Dans l'Yonne, les Restos du Cœur viennent en aide à plus de 5 000 familles et comptent 300 bénévoles. Pour ceux qui manqueraient cette collecte du mois de mars, la suivante sera organisée en novembre.