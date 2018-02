Appel de la Cour des comptes à l'État français, ce mercredi : les compteurs électriques communicants Linky devraient selon elle être plus utiles aux usagers, et la rémunération "généreuse" du gestionnaire du réseau d'électricité Enedis (filiale d'EDF) est à revoir. Dans leur rapport annuel, les magistrats consacrent un chapitre à ces compteurs qui suscitent parfois la défiance du public.

Pas assez d'information au consommateur

Avec ces appareils, la consommation est mesurée et transmise directement jusqu'au fournisseur d'électricité, permettant une facturation plus précise et ne nécessitant plus le passage d'un technicien pour relever le compteur. Mais "les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont encore insuffisants. Ce sont pourtant eux qui justifient l'importance de l'investissement réalisé", critique la Cour des comptes. Elle juge qu'il faut améliorer "les moyens mis en place pour permettre à l'usager de connaître sa consommation détaillée". Or le compteur ne fournit directement que très peu d'informations et seuls les ménages précaires peuvent bénéficier d'un affichage dans le lieu de vie sans surcoût, leur permettant de suivre leur consommation, et donc potentiellement de l'optimiser.

Compteurs communicants #Linky : leur mise en place doit emporter de réels progrès dans l’optimisation de notre consommation individuelle et globale d’électricité #RPA2018#énergie#DirectCourdescomptespic.twitter.com/dMcdeeTw0C — Cour des comptes (@Courdescomptes) February 7, 2018

Enedis critiquée à plusieurs égards par la Cour des comptes

Alors que le Linky a parfois suscité des inquiétudes sur l'exposition aux champs électromagnétiques et le respect de la vie privée, les magistrats égratignent au passage "le caractère tardif de l'étude, s'agissant des questions d'ordre sanitaire, ou le déficit de communication, s'agissant des questions de protection de données".

Ils en profitent par ailleurs pour souligner que "les conditions de rémunération d'Enedis sont généreuses et devraient être revues". Enedis a réagi mercredi en soulignant "que la rémunération du projet Linky est à la hauteur des risques de ce projet ambitieux : changer 35 millions de compteurs en seulement six ans".