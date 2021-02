Concert de casseroles pour la réouverture des restaurants à Toul

Il avait un temps prévu d'ouvrir son établissement avant de se raviser : le chef Jonathan Durand, en cuisine à la grande brasserie du commerce, avait finalement appelé à un rassemblement ce matin à Toul. Une petite centaine de personnes a répondu à l'appel du restaurateurs pour demander la réouverture des bars, cafés et restaurants et pour exprimer un sentiment de ras-le-bol après quasiment une année de crise sanitaire. Une manifestation sous un concert de casseroles.

"Liberté de travailler"

Un seul slogan dans le cortège : "liberté de travailler". Pour le chef Jonathan Durand, il serait possible d'ouvrir certains établissements sans faire n'importe quoi :

"On veut rouvrir avec tous les gestes barrière qui avaient été mis en place voire même un peu plus poussés s'il le faut. Aujourd'hui, on a de grosses structures qui peuvent espacer les clients, laissons-les travailler et aidons les petits."

Dans ce restaurant de 90 couverts, il serait possible d'ouvrir pour 45 clients, estime Jonathan Durand, choqué par les images de la réouverture d'un restaurant à Nice, sans distanciation sociale.

"On n'a plus de vie"

C'est en tant que cliente que Martine est descendue dans la rue. Une femme en colère :

"Je suis une femme qui vit seule et je retrouvais mes amis au bar, on allait manger au restaurant, c'est convivial. On n'a plus de vie, on ne fait plus rien."

Et les exemples comme celui-ci sont nombreux, comme ce commercial qui sillonne 16 départements et qui mangent des sandwichs chaque midi lors de ses déplacements ou ce commerçant de Toul obligé de manger un casse-croute dans sa boutique entre midi et deux.