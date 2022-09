La réforme des retraites, pour un report de l'âge légal de départ à 65 ans, ne passera pas un amendement du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023. Elisabeth Borne le confirme ce matin, et pour les syndicats qui organisent une mobilisation nationale c'est déjà une victoire.

Concertation sur les retraites : "on a un peu gagné" avant les manifestations, estime la CGT 79

"Nous sommes prêts à débattre et défendre nos arguments", affirme déjà sur France Bleu Poitou ce jeudi 29 septembre, David Bodin, le secrétaire général de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres. "On a un peu gagné suite aux annonces d'Elisabeth Borne, mais aussi sur l'opinion publique, qui n'est pas prête à travailler plus longtemps." Après un dîner hier soir à l'Elysée, la Première ministre assure la tenue d'un cycle de concertations sur plusieurs semaines, en vue de l'adoption d'un projet de loi "avant la fin de l'hiver", pour une entrée en vigueur à l'été 2023.

Il est totalement possible qu'Emmanuel Macron fasse marche arrière" David Bodin

David Bodin affirme que si la concertation ne fonctionne pas, il y aura toujours une autre forme de "négociations". "La négociation ce sera dans la rue, c'est tout!". La CGT refuse ce report de l'âge légal de la retraite et milite pour une "hausse des salaires qui permettrait une augmentation des cotisations sociales versées."