Concours: des jeunes vont rivaliser d'éloquence

Le Mans, France

"Rien ne sert de crier, il faut le dire avec style". C'est la devise du premier concours d'éloquence à destination de quatorze jeunes volontaires des quartiers politique de la ville du Mans. Coordonnée par la préfecture, cette compétition orale est accompagnée de cours pour apprendre à écrire un discours et le partager face à un public.

Apprendre à argumenter

Dès le 19 février, ces jeunes, âgés de 15 à 19 ans, suivront des cours dispensés par les associations B.A Balex et L'Arbre à plumes. Emmanuèle Gabrièle, médiatrice artistique de l'association L'Arbre à plumes, souhaite "fournir à ces jeunes, les outils pour se faire entendre". Avec deux cours gratuits par jour, les associations aident les jeunes à construire leur argumentation. Chacun prépare un sujet qu'il devra défendre le mieux possible le jour du grand oral. "Pour bien se faire entendre, il faut travailler son argumentation, explique Emmanuèle Gabrièle, Nous les aidons à se documenter, construire leur discours et surtout à s'exprimer en public. Pour que cela fonctionne, il faut qu'ils s'engagent dans les idées qu'ils défendent."

Ces jeunes ont hâte de commencer les cours. Razkina se souvient d'un cas où ces cours auraient pu lui être utile. "J'avais oublie d'enlever mon voile au collège. J'avais la tête ailleurs. Un professeur m'a crié dessus face à mes amis. Je ne savais pas quoi répondre pour lui expliquer que je n'avais pas fait exprès face à tout le monde."

Une construction citoyenne

Certains veulent faire un discours contre la pollution, d'autres contre le racisme. Ces jeunes souhaitent parler de nombreux sujets pour ce concours. "Avec ce concours, on va pouvoir utiliser les mots pour faire passer nos idées et nous faire enfin entendre!", sourit Inshati.

A l'heure où l'oral prend une part de plus en plus importante dans les études et surtout dans la recherche d'emploi, Emmanuèle Gabrièle espère qu'"à la fin de la formation, ces jeunes s'engagent en temps que citoyen et puissent être actifs dans différents domaines."

Le concours aura lieu le 27 février à 18h à l'auditorium du Carré Plantagenêt.