Concours du meilleur Mont d'Or de la saison 2019 : le fromage gagnant est...

Métabief, France

La fromagerie Sancey-Richard, basée à Métabief, remporte le concours du meilleur Mont d'Or de la saison ! Les prix ont été décernés ce mardi avant l'assemblée générale du Syndicat interprofessionnel du Mont d'Or. Parmi les neuf candidats, le Mont d'Or de Sancey Richard l'emporte grâce à "son gout équilibré, sa finesse d'arôme et sa pate souple et fondante", d'après le syndicat.

La fromagerie Badoz décroche la médaille d'argent, juste devant la fromagerie de Doubs.

Un jury de dix personnes

Pour ce 33ème concours du meilleur Mont d'Or, le jury était composé de dix personnes de divers horizons : journalistes, chef cuisinier, président du syndicat du Bleu de Gex, techniciens du milieu fromager, etc. Leur rôle : déguster les Mont d'Or et juger de leur aspect, leur parfum et leurs arômes.