Concurrence sur le marché des compotes : 16,4 millions d'euros d'amende pour l'entreprise Charles & Alice

Allex, France

L'autorité de la concurrence a infligé une sanction historique au "cartel de la compote" : 58,3 millions d'euros d'amende à l'encontre de six fabricants de compote pour "entente sur les prix et répartition de marchés". Et parmi les entreprises françaises visées, il y a le groupe Charles Faraud, qui détient la marque "Charles & Alice". Il est condamné à lui seul à 16,4 millions d'euros d'amende, soit près de 10 % de son chiffre d'affaires.

L'une des deux usines "Charles & Alice" est installée dans la Drôme, à Allex, où elle emploie 180 personnes. C'est l'ancienne société Hero France, rachetée par Charles Faraud en 2010 et rebaptisée "Charles & Alice" en 2012. Le siège de Charles Faraud et son autre usine se trouvent à Monteux, dans le Vaucluse.

Dans un communiqué, le groupe Charles Faraud "conteste formellement sa participation aux pratiques décrites" et annonce avoir "immédiatement décidé de faire appel".