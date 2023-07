"Condat était notre seul client" : en Dordogne, les sous-traitants face à l'arrêt de la ligne 4 des papèteries

Les carrières blanches vues du ciel s'étendent le long de la route, à la frontière entre Dordogne et Charente, à quelques encablures du plateau d'Argentine. A Sainte-Croix-de-Mareuil, à presque 100 km des papèteries de Condat, l'arrêt de la ligne 4 annoncé il y a un mois résonne aussi amèrement que dans la vallée de la Vézère. Les carrières Omya, anciennement Charges minérales du Périgord, sont sous le coup d'un plan de sauvegarde de l'emploi annoncé fin mai par le groupe suisse propriétaire de l'entreprise.

ⓘ Publicité

Entre 22 et 26 postes sur 30 doivent être supprimés, selon la CGT. Le délégué syndical du site, Thomas Paillot, résume tout en une phrase : "Condat était notre seul et unique client". Les carrières, qui existent depuis plus de 60 ans, fabriquent du carbonate de calcium, qui sert à la blancheur et la qualité du papier Condat : "Pour Lecta, c'est une goutte d'eau, mais pour nous c'est 90% de nos volumes et ça servait à payer 30 bonhommes".

"Pour nous c'était 90% du volume"

"C'est une catastrophe. On était en chômage partiel depuis décembre pour s'aligner sur Condat, et on comptait vraiment sur eux. On a tout perdu", assure le délégué CGT. Quelques salariés devraient pouvoir être déployés sur un autre site de l'entreprise à La Tour Blanche à 20 km, mais les autres devront quitter le département pour garder un emploi. Le groupe Omya, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, explique cette décision par la baisse des ventes de papier.

De l'autre côté du département, c'est dans le bassin d'emploi des papèteries que le choc risque d'être le plus rude. Les sous-traitants les plus liés à Condat, SVL et SVT, emploient quelques 70 personnes. A Coly, à quelques kilomètres de Condat, l'entreprise Arbopal, ex-Périgord Palettes, livrait chaque jour 1400 palettes de toutes tailles aux papèteries. Jusqu'à cette année. "C'était entre 25 et 30% de notre chiffre. Vous vous imaginez amputé d'un quart de votre revenu et vous regardez ce qui vous reste pour vivre", se désole Jean-Marc Raynal, le directeur.

À lire aussi Une manifestation organisée en Dordogne pour sauver les emplois des Papeteries de Condat

"Pas le temps de s'apitoyer sur notre sort"

"Malheureusement, les intérimaires en ont fait les frais", regrette le chef d'entreprise, qui se félicite d'avoir réussi à garder les huit salariés du site de Coly. Mais ça a demandé des efforts. Depuis plusieurs années déjà, il opère un virage pour développer d'autres activités : "Il y a cinq ans de cela, Condat c'était 60% de notre activité. Mais on n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort".

Il craint un cataclysme pour le bassin d'emploi des papèteries, qui s'étend du Terrassonnais jusqu'à Brive. Son opinion, "qui est mon opinion très personnelle et pas celle de l'entreprise" ? "Si nous, petite entreprise à taille humaine, on voit venir le scénario depuis cinq-six mois, je ne comprends pas comment les pouvoirs publics n'ont pas vu arriver le scénario depuis plus longtemps".