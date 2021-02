Conditions de travail : l'hôpital de Boulogne est-il à la dérive ?

Environ 10% des 2.600 agents de l’hôpital de Boulogne-sur-mer ont été interrogés, par les experts du cabinet Emergence. Ils avaient été mandatés par les représentants du personnel, élus au sein du Comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT).

Ils ont passé trois semaines à l’hôpital, entre deux confinements. Une période de stress lié au Covid qui n’a fait qu’amplifier un malaise profond, dénonce Frédéric Bourgeois, le secrétaire départemental de la CGT Santé : "Il y a des choses qui relèvent du niveau national, comme le manque de personnel. Mais il y a aussi du management qui est plutôt dur. Et c'est de la responsabilité de l'établissement de faire en sorte que les agents viennent travailler normalement, sans subir de pressions."

Comme c'est écrit noir sur blanc, il faut que les "petits chefs" cela s'arrête.

"Il y a des agents qui se mettent en arrêt à cause de ces pressions, poursuit Frédéric Bourgeois. Un agent est venu à la CGT il y a une semaine, il a du être arrêté 14 jours par la médecine du travail, à cause d'une pression de la hiérarchie."

On entend beaucoup de personnels soignants qui nous disent qu'ils vont quitter ce métier.

Les difficultés des métiers de santé, Yves Marlier le directeur de l’hôpital ne les contestent pas. Il assure qu’il y travaille, mais il n’y voit pas de harcèlement généralisé : "l'hôpital est une organisation complexe qui nécessite d'avoir une hiérarchie et une observance des règles sanitaires qui sont strictes. Donc il faut qu'on puisse faire la part des choses entre ce qui relèverait d'un management défaillant -et ça peut arriver - et puis ce qui serait une difficulté à supporter la hiérarchie."

Chaque fois qu"il y a des situations qui remontent, elles sont systématiquement traitées avec la DRH, le médecin et la psychologue du travail.

"La question de la qualité de vie au travail et du lien avec les temps privés, c'est une question permanente à l'hôpital, poursuit Yves Marlier. Mais la contrainte de fonctionnement (24h/24, avec nécessité d'avoir des soignants autour des patients) impose de devoir régulièrement rappeler des agents. Cela fait partie des sujétions hospitalières, mais nous travaillons pour qu'elle soient supportables pour les agents et qu'il y ait des contreparties."

La direction de l’hôpital dénonce la crédibilité de cette expertise, au regard de la proximité de son auteur avec la CGT. Elle a saisi la justice pour le contester, notamment sur son coût, plus de 100.000 euros. Elle rappelle qu'en dix ans l’hôpital de Boulogne a vu son effectif augmenter de 365 agents, soit 20% de plus. Une hausse deux fois plus rapide que l’activité, de façon à améliorer les conditions de travail.