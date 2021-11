Condor Ferries prévoit plusieurs traversées depuis Cherbourg pour les îles anglo-normandes cet hiver

Privés de traversées depuis le Cotentin depuis un an et demis, les Manchois vont pouvoir se rendre à Jersey et Guernesey depuis Cherbourg en janvier et février 2022.

Les traversées de Condor Ferries vers les îles anglo-normandes se font habituellement depuis Saint-Malo, mais cet hiver, la compagnie a décidé de les déplacer sur port de Cherbourg. Les raisons sont météorologiques. Il n'est pas rare que l'entreprise doive décaler des traversées depuis la Bretagne à cause du mauvais temps. "Le port de Cherbourg est beaucoup plus grand que celui de Saint-Malo et moins affecté par le mauvais temps, ce qui offre une plus grand certitude," indique Condor Ferries au quotidien anglo-normand Jersey Evening Post.

Pour les Manchois, ce seront les premières traversées au départ du Cotentin depuis un an et demi. En juillet 2020, Manche Iles Express a arrêté ses navettes pour les îles qui partaient de port Diélette, Barneville et Granville. Le département cherche un repreneur pour l'activité et aucune traversée n'est prévue avant 2022.

Plusieurs traversées pour des séjours principalement en semaine

Pour ceux qui souhaitent seulement passer un week-end à Jersey ou à Guernesey, cela ne sera possible qu'à une occasion en partant de Cherbourg : le vendredi 7 ou le samedi 8 janvier, pour un retour des îles le lundi 10 janvier. A partir du 10 janvier et jusqu'au 14 février 2022, le départ de Cherbourg se fera le lundi et le retour des îles anglo-normandes le vendredi. Coût d'un aller : 38 euros, soit 76 euros l'aller-retour.

C'est le Condor Liberation qui assurera les traversées, un navire qui peut accueillir jusqu'à 1 000 passagers et 250 voitures.