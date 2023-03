Conduent : "La détresse sociale est là, c'est colossal une entreprise de 238 salariés qui ferme"

Le 4 mars, la journée des 238 salariés de Conduent à Guilherand-Granges ne s'est pas déroulée comme prévu. La majorité d'entre eux se sont retrouvés devant un écran d'ordinateur noir, en ignorant à ce moment-là qu'Apple, client exclusif du centre d'appels, avait décidé de rompre le contrat. L'activité devait se terminer au 5 mai, 90 jours après l'annonce officielle, mais Conduent et Apple ont anticipé. "Une claque" pour Samira Messaoud, salariée de l'entreprise. Son compagnon travaille aussi à Conduent. "J'ai une petite fille aussi, c'est encore plus stressant" s'inquiète-t-elle. Depuis cette date du 4 mars, l'activité s'est arrêtée. Les salariés restent rémunérés jusqu'au licenciement. "Ce jour-là, j'ai été choquée. On était dans une confusion totale. Est-ce que je suis virée? Qu'est-ce qu'il se passe? On s'est rendu compte de la violence de la chose" témoigne Pauline Boléa, déléguée syndicale CFDT.

Un plan de sauvegarde de l'emploi "inhumain"

"L'avenir va être compliqué. La détresse sociale est là, c'est colossal une entreprise de 238 salariés qui ferme" affirme Pascal Souche, délégué syndical CFDT. Actuellement, les représentants syndicaux mènent des négociations dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. "On ne demande pas un gros chèque mais un vrai congé de reclassement pour que les gens puissent se former et trouver un nouveau travail. Apple doit prendre ses responsabilités" ajoute Pascal Souche.

Conduent a déjà fermé ses deux autres centres d'appels en France. En 2019 à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) et en 2020 à Roubaix (Nord).