Confection fléchoise a doublé de taille en deux ans grâce aux couches lavables et au luxe

Toutes les créneaux de l'entreprise Confection fléchoise sont en plein développement : on manque de main-d'oeuvre pour coudre des vêtements de luxe et des couches lavables. Depuis deux ans, la PME investit dans la formation pour couvrir ses besoins de recrutement.

La Flèche, France

C'est comme une salle de classe à l'intérieur du bâtiment de Confection fléchoise, dans la zone industrielle de La Flèche. Les machines sont les mêmes que celles qui cousent des couches lavables, des chemises et des blousons de luxe juste à côté.

Mais les nouvelles employées - presque toutes sont des femmes - apprennent ici leur nouveau métier. Confection fléchoise a recruté 12 personnes l'année dernière et doublé de taille en deux ans. Pour répondre à la demande de ses clients, le sous-traitant devrait atteindre cette année la barre des 50 employés.

Jacques Martin Lalande, gérant de Confection fléchoise. © Radio France - Alexandre Chassignon

Un CDI au bout de la formation

Impossible de trouver de la main-d'oeuvre déjà qualifiée, il n'y a plus de filière des métiers de la confection dans les lycées. L'entreprise a donc du développer sa propre formation. D'abord 400 heures à répéter ses gammes avant une intégration progressive à l'atelier de production, et un an en contrat de professionnalisation.

Avant de former, l'entreprise sélectionne les candidats grâce à des tests, pour évaluer notamment leur dextérité et leur logique. "La dernière fois nous avons eu 17 candidats et en avons retenu 5 précise Annick Hautreux, la responsable de l'atelier. Mais une fois cette étape franchie, je crois en ces personnes-là, pour moi ce sont des gens qu'on intègre à l'entreprise".