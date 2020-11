Confinement : dix députés provençaux en appellent au gouvernement pour sauver les santonniers

Trois députés de Vaucluse ainsi que sept de leurs collègues provençaux adressent une lettre à Bruno Le Maire. Ils demandent la réouverture des ateliers de santonniers. 200 artisans sont touchés dans la Région par les annulations de foires et marchés. La profession ne peut plus écouler de stock.

Les députés de Vaucluse Julien Aubert, Souad Zitouni et Marie-France Lorho écrivent une lettre au Ministre de l'Economie avec sept autres députés provençaux : Édith Audibert, député du Var, Bernard Brochand, député des Alpes-Maritimes, Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharéville, député des Bouches-du-Rhône, Geneviève Lévy, député du Var, Sereine Mauborgne, député du Var - et Julien RAVIER, député des Bouches-du-Rhône. Ils alertent Bruno le Maire sur la situation désastreuse de la profession santonnière du pays."Compte tenu de la situation épidémique, les 200 artisans frappés par les annulations de foires et de marchés ne peuvent écouler leurs stocks et avoir recours à la vente sur Internet."

Les 10 députés de la Région PACA demandent la réouverture de ces ateliers en urgence comme les santonniers le demandent et dans le strict respect des consignes sanitaires. Il en va de la survie d’une profession qui contribue, particulièrement en Provence-Alpes-Côte d’Azur, au maintien des traditions.